Landwirte schlagen Alarm

Nimmt als Bauernchef kein Blatt vor den Mund: Willi Billau. © Nix

Lampertheim. Wenn am Montag die 62. Landwirtschaftliche Woche in Gernsheim beginnt, werden auch Landwirte aus Lampertheim und den Riedgemeinden an Ort und Stelle sein. Die Bauern um den Vorsitzenden des Regionalverbands Starkenburg, den Lampertheimer Landwirt Willi Billau, planen einen Protestzug mit ihren Schleppern, um den Forderungen ihres Berufsstandes ein höheres Gewicht zu verleihen. Ihr wichtigster Ansprechpartner: Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der zur Eröffnung sprechen wird.

Der Forderungskatalog der Starkenburger Landwirte umfasst 18 Punkte. Darin schlagen sie teilweise alarmistische Töne an, wird die Situation im Agrargewerbe doch an der einen oder anderen Stelle für existenzbedrohend gehalten. Zwei Punkte brennen den Bauern besonders auf den Nägeln: die Einkommensentwicklung und ihr öffentliches Image.

Verbandschef Billau erklärt auf Anfrage, von realen Einkommensverlusten seien vor allem die Viehhalter unter den Landwirten betroffen, weniger die Gemüsebauern im südlichen Ried. "Wir bekennen uns zu unserem Standort", bekräftigt Billau, die Landwirte genössen das Privileg einer "wunderbaren Lage". Dagegen herrsche bei den Viehhaltern in den östlichen Regionen des Odenwalds Krisenstimmung: "Da ist der Frust groß", weiß Billau.

In der Öffentlichkeit fühlten sich die Landwirte vor allem durch Organisationen wie Greenpeace, Peta oder Attac ins schlechte Licht gesetzt. Die Interessen von Tier- und Naturschützern würden oftmals "auf dem Rücken der Landwirte" ausgetragen. Auch nimmt Billau seine Berufskollegen vor Unterstellungen in Schutz, die Landwirtschaft sei Schuld an den chemischen Belastungen des Grundwassers. So sei das Grundwasser im südlichen Ried mit Nitrat nur schwach belastet.

Besorgt über Landverbrauch

In Lampertheim sind die Landwirte vor allem über den anhaltenden Landverbrauch besorgt. Sie gehen Billau zufolge davon aus, dass die Umgehungsstraße bei Rosengarten trotz der Gegenklage gebaut wird. Und sie befürchten weitere Verluste, sollte die Bahn eine neue ICE-Trasse bauen. Ihnen wäre es deshalb lieber, wenn der Mannheimer Hauptbahnhof lediglich via Bypass ans Schienennetz angebunden würde.

Zur Harmonisierung landwirtschaftlicher Interessen mit denen des Umwelt- und Naturschutzes bekennt sich auch Willi Billau - aber nicht einseitig zu Lasten der Landwirtschaft: "Unser hippokratischer Eid ist die Versorgung mit gesunden Lebensmitteln", verdeutlicht er den hohen Rang seines Berufsstandes.