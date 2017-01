Landwirte tuckern im Protestzug nach Gernsheim

Lampertheim. Frühstück und Kaffee gab's zur Begrüßung - doch das war nicht der Grund, warum sich Landwirte aus dem Ried gestern zur Schlepperfahrt nach Gernsheim aufgemacht haben. Stattdessen wollten die Bauern die Gelegenheit nutzen, um dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zur Eröffnung der Landwirtschaftlichen Woche einen Forderungskatalog vorzulegen.

In ihm weisen die Landwirte um den Vorsitzenden des Regionalbauernverbands Starkenburg, dem Lampertheimer Landwirt Willi Billau, auf Missstände in ihrem Berufsstand hin und fordern Abhilfe. Wie berichtet, sind die Landwirte vor allem über die Einkommensentwicklung und ihren öffentlichen Ruf besorgt. Vor allem die Viehhalter seien von realen Einkommensverlusten betroffen. Zudem setzten Umwelt- und Naturschutzverbände den Landwirten unverhältnismäßig zu, etwa was deren Verantwortung für die Schadstoffbelastung in Grundwasser betrifft.

Zudem sind die Bauern über den anhaltenden Landverbrauch, etwa durch Straßen- oder Schienenbau, empört. urs