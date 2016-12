„Last Christmas“ für George Michael im Alten Kino

Lampertheim. Zum Jahresabschluss ließen es die Musiker von der Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) noch einmal krachen. Schon Wochen zuvor war das Alte Kino ausverkauft. Fast alle MIL-Mitglieder wirkten mit. "Schichtwechsel!", rief der Projektleiter Helmut Wehe und meinte den wechselnden Auftritt der Musiker. Allerdings in einer unregelmäßigen Reihenfolge, schließlich wurde ein Querschnitt aus der Rock- und Popgeschichte der vergangenen Jahrzehnte und der bisherigen MIL-Veranstaltungen geboten.

Die Akteure standen sprungbereit an der Bühnenbande, um ihre Kollegen abzulösen. Denn große Verschnaufpausen gab es nicht. Vom ersten Ton an waren alle Besucher mit dabei und feierten eine Mega-Party. MIL-Mitglied Herbert Kunzmann und sein Team sorgten für die Getränke und Klaus Würtemberger, der Inhaber des alten Lichtspielhauses, ließ die Spielzeugkuh fliegen; ein weiteres Zeichen der Euphorie. Die Spielfreude der Musiker wirkte ansteckend.

Die Besucher sangen begeistert mit und tanzten zur Musik. "All Night Long", führte Wehe singend und Gitarre spielend an und der Titel von Lionel Richie sollte auch (fast) Programm werden. "Seid ihr alle glücklich?", fragte Sängerin Barbara Boll in die Fan-Runde. Welche Frage! Mit "Listen To The Musik" der amerikanischen Rockband The Doobie Brothers setzte sie der Glückseligkeit noch eins obendrauf.

Drängen auf der Bühne

Auch Louisa Yalden erzeugte Hochstimmung mit "I Wanna Dance With Somebody" von Whitney Houston. Auf der Bühne konnte es wegen der großen Musikeranzahl zuweilen eng werden. Gitarrist Matthias Klöpsch ließ mit seinem Spiel aufhorchen und Bassist Hans Heer lieferte das Fundament für seine Mitstreiter, den Schlagzeugern Hans-Jürgen Götz und Dominik Götz sowie Patrick Schneller.

Als Bassist kam auch Frank Willi Schmidt auf die Bühne, ihm folgte Trompeter Hans-Peter Stoll. Für seinen Sound lobte Wehe den Keyboarder und Sänger Patrick Embach. Mit dem BAP-Lied "Verdamp lang her" und sportlichen Einlagen verzückte Thomas Wörner die Fans, und Heiko Persson entflammte die Tanzbereitschaft im Publikum. Mit Robbie Williams' "Let Me Entertain You" lieferte Persson eine temperamentvolle Performance.

Inzwischen gehörte auch Gitarrist Bernd Rasemann zur Rhythmusgruppe. Er wiederum wurde vom Gitarristen und Sänger Karl Thomas abgelöst, der mit "I Still Haven't Found" der irischen Rockband U2 faszinierte. "Here I Go Again" von der britischen Rockband Whitesnake sang Matthias Klöpsch und die Feiernden ließen ihre Handys leuchten. Eine beachtliche Aufführung, mit ausgefeilten Bewegungen, war von Bernd "Schepper" Schäfer zu erleben. "Lasst uns leben", ermutigte er mit Westernhagens Song.

Sänger George Michael weilt nicht mehr unter den Lebenden. Ihm zum Gedenken sang Jürgen Rutz, der Gast aus Heppenheim, den legendären Weihnachts-Hit "Last Christmas". Bevor aber das Musikfest im Alten Kino zu Ende ging, konnte genascht werden: Kurt Oberfeld hatte Schaumküsse spendiert und versüßte auf seine Weise diesen Abend.