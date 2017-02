Lebenshilfe im 50. Jahr zuversichtlich

Lampertheim. 50 Jahre Lampertheimer Lebenshilfe: Das ist kein Jubiläum wie jedes andere. Bürgermeister Gottfried Störmer weiß die Arbeit des Vereins mitsamt Frühförderstelle und inklusiver Kindertagesstätte "Schwalbennest" zu schätzen. Er hat deshalb die Schirmherrschaft über die Jubiläumsfeierlichkeiten übernommen.

Stehe die Stadt doch seit Jahrzehnten "in engem Kontakt" mit der Lebenshilfe, unterstrich Störmer beim gestrigen Pressegespräch. Seine Unterstützung sagte er aber nicht nur kraft seines Amtes zu, sondern als Mensch, der davon überzeugt sei, dass Personen mit einem Handicap eine Chance "in unserer Mitte" gewährt werden müsse.

Die Gesellschaft sei aufgefordert, auf Menschen mit Behinderung zuzugehen und körperliche wie geistige Beeinträchtigungen als "Teil der Natur" anzuerkennen. Darin sehe er eine moralische Verpflichtung. Dem Bürgermeister war es ferner ein "Dankeschön" wert, dass sich der Vorstand der Lebenshilfe in hohem Maße ehrenamtlich engagiere. "Wenn das alles der Staat leisten müsste", könnte die Lebenshilfe ihre Angebote so nicht aufrechterhalten, zeigte sich Störmer überzeugt.

Programm 50 Jahre Lampertheimer Lebenshilfe Donnerstag, 9. März, 19 Uhr, Stadtbücherei: Vortrag von Heribert Weber-Kühn zur Frage: "Kann man Empathie lernen?" unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Menschen mit einer Behinderung. Samstag, 11. März, 11 Uhr, St. Andreaskirche: Eröffnung der Ausstellung mit Bildern von der Gestaltung der Marienkirche in Aulhausen durch behinderte Künstler. Gastrednerin ist Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Donnerstag, 16. März, 19 Uhr, Stadtbücherei: Themenabend über das Schicksal von Menschen mit Behinderung in der Zeit des Nationalsozialismus. Donnerstag, 23. März, 19 Uhr, Kindertagesstätte Schwalbennest: Kino-Abend über Inklusion. Freitag, 31. März, 19 Uhr, St. Andreaskirche: Konzert des Chores "Ephata" mit dem Titel "I Can See The Light!" Alle Veranstaltungen sind kostenlos, bis auf das Chorkonzert am 31. März. Karten hierfür kosten jeweils 12 (ermäßigt 9) Euro. urs

Gastrednerin Ulla Schmidt

Ein halbes Jahrhundert Lebenshilfe: Dieser Anlass wird Mitte bis Ende März gefeiert. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht eine Ausstellung in der St. Andreaskirche. Sie wird am 11. März eröffnet und dokumentiert eine einzigartige künstlerische Aktion: Im Auftrag des katholischen Sankt Vincenzstift haben Künstler mit Behinderung des internationalen Ateliers Goldstein die 1219 geweihte ehemalige Zisterzienserinnenkirche in Aulhausen bei Rüdesheim gestaltet. Die Ausstellung wird kuratiert von der Viernheimer Kunsthistorikerin Christina Knapp. Sie wird eröffnet von der Bundesvorsitzenden der Lebenshilfe und der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Ulla Schmidt.

Behinderung und die Nazis

Im Rahmenprogramm der Jubiläumsfeierlichkeiten sind drei Veranstaltungen terminiert: ein Vortrag über die Frage: "Kann man Empathie lernen?", ein Themenabend über das Schicksal von Menschen mit Behinderung in der Zeit des Nationalsozialismus und eine Kino-Vorführung über das Thema Inklusion. Den Abschluss des Jubiläums markiert der Lampertheimer Chor Ephata mit einem Konzert unter dem Titel "I Can See The Light!".

Am Rande des Pressegesprächs berichtete der Vorsitzende der Lebenshilfe, Günther Baus, über ein vorausgehendes Gespräch mit dem Sozialdezernten und Kreisbeigeordneten Karsten Krug. Dabei sei es um die Frage der künftigen Finanzierung des Therapiebereichs der Frühförderstelle gegangen. Wie berichtet, vertritt die Lampertheimer Lebenshilfe den Ansatz eines interdisziplinären Konzepts für die Frühförderstelle. Darin flössen unterschiedliche therapeutische und pädagogische Aspekte ein.

Kreisbeigeordneter Krug habe zugesagt, das Konzept auf seine Finanzierbarkeit durch den Kreis zu überprüfen. Baus und die Leiterin der Frühförderstelle, Susanne Bürkelbach, zeigten sich gestern zuversichtlich, dass das Konzept in Heppenheim verfängt.