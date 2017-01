Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt

Karl-Heinz Schmehr in seinem Arbeitszimmer. Dort braucht er Ruhe, um seine Romane zu schreiben. Sein viertes Werk will er in diesem Jahr veröffentlichen. © av

Hofheim. An einem Tag, an dem man keine Ideen hat, sollte man nicht schreiben", berichtet Autor Karl-Heinz Schmehr aus eigener Erfahrung. Seine Leidenschaft fürs Schreiben hat der 74-Jährige aus Hofheim 2010 entdeckt. In diesem Jahr veröffentlichte er auch seinen ersten Roman "Der Comte de Céret: Ein Spätsommer in den französischen Pyrenäen".

Nach einer kaufmännischen Ausbildung und einem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Mannheim war Schmehr lange in führenden Funktionen im wirtschaftlichen Bereich tätig. Er veröffentlichte auch Artikel in Fachzeitschriften. Dann begann er, Romane zu schreiben. "Ich wollte etwas erschaffen. Das finde ich in der Autorentätigkeit. Die Arbeit muss Früchte tragen und Spaß machen."

Pseudonym benutzt

Geboren wurde Karl-Heinz Schmehr in Gemünden am Main, aufgewachsen ist er in der Umgebung von Saarbrücken. Mittlerweile lebt er in Hofheim. Ein Experiment wagte Schmehr mit seinem zweiten Roman "Unbewältigte Vergangenheit: Der Rügenschwur - Kriminaloberrats Scholtyseks erster Fall", der im Jahr 2015 erschien. Diesen veröffentlichte er unter dem Pseudonym Henry Kahesch und einzig und allein als E-Book, um mit dem heutigen Trend zu gehen.

"Wir haben das mal probiert, um zu schauen, wie es so funktioniert", sagt Schmehr. Und das sei erfolgreich gewesen, denn der Roman rund um Verschwörungstheorien, die Vergangenheit der Insel und einen Wettlauf gegen die Zeit sei gut angekommen.

Zum Schreiben zieht sich der Autor in sein Büro im Keller zurück. "Ich brauche Ruhe im eigenen Arbeitszimmer". Im Büro stehen neben einem riesigen Schreibtisch zwei Regale mit Büchern und sein Computer, auf dem er nicht nur schreibt, sondern auch Ideen und Anregungen aufbewahrt. So führt der Autor beispielsweise ein digitales Vokabelbuch, das ihm als Stütze dient, wenn einmal die Wörter fehlen.

Seine Ideen stammten oft aus dem Alltag. Anregungen bekomme er durch Reisen oder durch den Kontakt mit Menschen und deren Verhalten. Er schreibe nur über Regionen, Ecken und Straßen, die er selbst schon gesehen habe. "Es gibt dem Autor die Möglichkeit, die Facetten der Region näher beschreiben zu können", ist sich Karl-Heinz Schmehr sicher.

Daher spielen seine Romane oft in Frankreich, ein Land, das Schmehr selbst jedes Jahr besucht. So ist es auch bei seinem aktuellen Roman "Lebenselixier Macht und Gier", der im vergangenen Jahr erschien. Darin bekommt es Comissaire Fabre mit einem anonymen Leichenfund zu tun, der mit einer Blutsbrüderschaft in Verbindung steht. Alles dreht sich um Mord und darum, wie das Ermittlerteam rund um den Comissaire herausfindet, was hinter den ganzen Vorfällen steckt.

Schmehr sieht die Lebenselixiere Macht und Gier als menschliche Attribute der Gegenwart. "Das Buch trifft die heutige Zeit genau. In allen Zweigen der Gesellschaft spielen Macht und Gier eine Rolle. Das macht keinen Halt vor irgendwas."

Dass viel Mühe hinter dem aktuellen Werk steckt, zeigt sich bereits am Cover des Buches. Das Foto dafür hat Schmehr selbst geschossen. "Es zeigt, wie etwas im Sand verläuft. Das passt zu Macht und Gier."

Es sei nicht immer einfach, die Ideen zu Papier zu bringen, bestätigt Schmehr. Seine Arbeit an einem Buch dauere rund ein Jahr. Man müsse zum Schreiben den Kopf frei haben und die Arbeit auch mal zur Seite legen, wenn man mental nicht frei sei, erklärt der leidenschaftliche Jogger.

Um seine Arbeit zu optimieren hat sich Schmehr einen persönlichen Richtwert gesetzt. "Ich nehme mir die Zeit. Man sollte nicht zu viel auf einmal schreiben. Ich schreibe nie mehr als circa 500 Wörter am Tag. Das entspricht knapp einer Seite", erzählt Schmehr, der als Arbeitszeit den Nachmittag oder den Abend bevorzugt.

Auf diese Art und Weise schreibt er momentan noch an seinem vierten Roman, der in diesem Jahr erscheinen soll. Es wird sich dabei um eine Familiensaga handeln, die sowohl historische Hintergründe, als auch die Züge einer Kriminalgeschichte haben wird. "Das finde ich persönlich sehr interessant, da es eine Verbindung von der Vergangenheit in die heutige Zeit schlägt", betont Schmehr. Generell erarbeitet er bei seinen Büchern erst ein Konzept und dann grob die Figuren, deren Charaktere sich während des Schreibens weiterentwickeln. Anschließend wird ein roter Faden durch die Geschichte gesponnen. Karl-Heinz Schmehr rät: "Ein Buch vorzubereiten beginnt schon mit den ersten Zeilen, schon dabei, einen Titel zu finden. Man darf sich von vorneherein nicht gleich festlegen."