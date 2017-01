Lernagenten verabschiedet

Lampertheim. "Diese Lernagenten brauchen jetzt ihre Kraft und Zeit für ihre Vorbereitungen auf das Abitur", betont Christian Bunkus, der Koordinator der Lernagentur des Lessing-Gymnasiums Lampertheim (LGL). Er verabschiedete gestern 19 ehrenamtlich Engagierte des Jahrgangs Q3/Q4 und sagte den jungen Leuten, auch im Namen der Koordinatorin Jutta Herzberger, herzlichen Dank.

Die Lernagentur sei eine gute Tradition am LGL, sie diene der Förderung von Schülern und habe sich als sehr erfolgreich erwiesen. Bis zum gestrigen Tag gab es insgesamt 90 Lernagenten am LGL. Die geschulten Lernagenten geben anderen Gymnasiasten qualifizierte Nachhilfe. Und diese Lernunterstützung leisteten sie jahrelang. Mit ihrem Halbjahreszeugnis werden sie ein Zertifikat erhalten, das in späteren Bewerbungsunterlagen seinen Platz finden kann. Außerdem werden sie gebeten, ihre Erfahrungen beim Lernen mit Nachhilfeschülern in einem Evaluationsbogen zusammenzufassen. Diese Erkenntnisse und auch Verbesserungsvorschläge seien für die Schule eine große Hilfe, bekräftigte Bunkus.

Ein wenig flau war ihm dann doch im Magen: "Können wir den Weggang dieser Lernagenten auffangen?" Das Kollegium hoffe auf Nachwuchs, vor allem auf männlichen. "Das Lernagenten-Team ist sehr frauenlastig", befand Bunkus. Denn von den 19 Abgängern sind 16 Mädchen. Vielleicht seien die Frauen für die soziale Arbeit mehr zu begeistern und die Männer eher technisch orientiert, so seine Vermutung. Den Jungs falle es oftmals schwerer, auf andere zuzugehen und Kontakte zu knüpfen, meinte der 17-jährige Gymnasiast Georg Reich.

"Ich finde die Arbeit der Lernagentur beeindruckend", hob die Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur hervor. Und zu den Oberstufenschülern sagte sie: "Ihr seid Experten, ihr habt die Lernunterstützung jahrelang ausgeübt." Die Schulleiterin interessierte, was diese Tätigkeit den jungen Leuten selbst gebracht habe. Sie sprach den Gymnasiasten ihre hohe Anerkennung und ihren Dank aus. Dieses Lob erhielt auch Christian Bunkus. roi