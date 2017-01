Lesung mit Axel Hacke

Am 2. Februar in Lampertheim zu Gast: Axel Hacke. © Rittelmann

Lampertheim. Bekannt wurde er als "Streiflicht"-Autor der "Süddeutschen Zeitung". Doch auch als Schriftsteller hat sich Kolumnist Axel Hacke einen Namen gemacht. Und das nicht nur national, denn seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Wie "Der weiße Neger Wumbaba" auf Koreanisch oder Japanisch funktioniert, lässt sich an dieser Stelle nicht entscheiden.

Jedenfalls hat Axel Hacke ein neues Buch geschrieben: "Die Tage, die ich mit Gott verbrachte". In dieser Erzählung schildert er die Begegnung mit einem älteren Herrn, der sich als Gott zu erkennen gibt. Es entspannt sich ein heiteres bis ernstes, in jedem Fall skurriles Gespräch, in dem es um nichts weniger geht als die Entwicklung der Welt vom Urknall bis heute.

Axel Hacke wird sein Buch im Rahmen der Autorenreihe "MorgenLese" unserer Zeitung vorstellen sowie Einblicke in sein Leben als Kolumnist gewähren. Die Lesung findet am Donnerstag, 2. Februar, 19.30 Uhr, in der Volksbank-Filiale Rosenstock, Gewerbestraße 1, statt. urs