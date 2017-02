"Shake Your Booty": Im Look der Disco-Ära begeistern die Sänger und Instrumentalisten der Lampertheimer Musiker-Initiative im Alten Kino.

Lampertheim. Im Gänsemarsch laufen die Musiker ein und anerkennende Pfiffe ertönen im Alten Kino. Es ist wie auf dem Laufsteg. Denn die Akteure präsentieren erst einmal ihre unverzichtbaren Partyoutfits, die mit reichlich Glitzer versehen sind. Auf der Bühne angekommen, macht sich Glamour breit. Besonders schmuck, in Gold schillernden Jacketts, sehen Helmut Wehe (Gitarrist und Sänger) und Michael Rentschler (Keyboard) aus.

Aber auch die funkelnden roten Jacken von Hans-Jürgen Götz (Schlagzeug) und Bassist Frank Willi Schmidt springen einem gleich ins Auge. Und das sexy Mini-Glitzerkleidchen der Sängerin Lisbania Perez sowieso. Es ist Disco-Zeit im Alten Kino, das ausverkauft ist. Nur wenige Zuschauer waren mutig und haben sich bei der Auswahl ihrer Garderobe an der Mode der Disco-Ära orientiert.

Helmut Wehe übt mit den Besuchern das Thema des Abends: "Licht aus - Spot an!". Und ein kräftiger Zuschauerchor spricht die Worte nach. Weil Hans-Jürgen Götz, Projektleiter des Abends, als Schlagzeuger im Hintergrund der Bühne agiert, rückt ihn Helmut Wehe ins richtige Licht und stellt ihn vor. Die Anerkennung der Partygäste ist ihm gewiss. Techniker Patrick Schneller lässt die bunten Partylichter blinken und los geht's. Und zwar mit dem KC & The Sunshine-Band-Hit "Shake Your Booty" aus dem Jahr 1976.

Scheinbar alle Musikfans tanzen am Platz und fühlen sich in der Disco-Lounge wohl. "Wunderbar, das war schon mal ein Riesenanfang", werden sie von Jürgen Rutz gelobt. Doch der Sänger will noch mehr Begeisterung sehen und darum will er mit den Feiernden noch üben. Außerdem sei Tanzen gut gegen Hüftspeck. Die Gäste lassen sich nicht lange bitten und beim Song D.I.S.C.O (1980), der französischen Discoband Ottawan geht die Post ab. Es sei ihr Lieblingssong bekennt Lisbania Perez und singt einfühlsam Tina Charles' Titel "I Love To Love". Jürgen Rutz stimmt mit ein und der Jubel der Partygäste ist ihnen gewiss. "Lisbania Perez stammt aus der Dominikanischen Republik", erklärt Helmut Wehe.

Kein Halten mit Kung Fu

Kung Fu sei in den 70er Jahren eine aufsteigende Sportart gewesen, berichtet Rutz. Im Alten Kino ertönt nun der Song "Kung Fu Fighting" von Carl Douglas, ein von ihm im Jahr 1974 geschriebener Pop- und Discosong. Für die Feierenden gibt es spätestens jetzt kein Halten mehr. Baccaras Song "Yes Sir, I Can Boogie" darf nicht fehlen und Lisbania Perez singt ihn zum Dahinschmelzen. "Aber was wäre eine Disco ohne Titel der Bee Gees?", macht Jürgen Rutz neugierig. "Night Fever" bringt die Feiernden restlos aus dem Häuschen und auch Helmut Wehe breitet die Arme aus, als wolle er davonfliegen.

Jetzt sei die Zeit der typischen Modetanzschritte gekommen, erinnert Wehe. Und während Pärchen vor der Bühne Discofox tanzen, peppen die anderen Gäste ihren Retro-Tanzstil am Platz auf. Der Hit "Fly Robin Fly" (Silver Convention) verleiht den Tänzern sogar noch mehr jugendliche Lebendigkeit.

Nach der Pause geht wieder ein staunendes Raunen durch das Alte Kino. Die Bühnenakteure haben sich umgezogen. Wieder sehen sie glamourös und extravagant aus. Und auch jetzt wird nochmal geprobt: "Licht aus - Spot an!" Ein bekannter Disco-Titel nach dem anderen fegt über die Bühne, darunter Harpos "Moviestar". "Wo sind die Hände?", fragt Rutz und ist mit der super Stimmung zufrieden.