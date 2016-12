Licht in kalter Finsternis

Lampertheim. Er freue sich, wenn sich die Menschen schon vor dem Gottesdienst begegneten, in die Augen blickten und frohe Weihnachten wünschten, sagte Lukas-Pfarrer Adam Herbert. Er feierte am zweiten Weihnachtsfeiertag den Gottesdienst in der Domkirche mit den Besuchern und dem Chor Mosaik unter der Leitung von Kantorin Heike Ittmann.

"Christus ist geboren, darüber freuen wir uns", zelebrierte der Pfarrer aus dem Johannesevangelium. Und die Gottesdienstbesucher stimmten heiter singend ein: "Herbei, o ihr Gläubigen." Pfarrer Herbert sprach mit Psalm 96: "Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn, alle Länder der Erde!" Der gemischte Chor nahm in dem Lied "God Rest You" die Weihnachtsbotschaft auf. Chorleiterin Heike Ittmann war geschwind von der großen blauen Vleugels-Orgel zum Altarraum gekommen und dirigierte nun den Chor, der den Song "Love Came Down" einfühlsam interpretierte. In den Choral Martin Luthers "Gelobet seist du, Jesus Christ" stimmten die Gottesdienstbesucher mit ein.

In seiner Predigt meinte Pfarrer Adam Herbert, die aktuelle Jahreszeit biete düstere Tage. Der Himmel sei oftmals von Wolken verhangen und bringe lichtlose Stunden. Diese könnten manchen trübselig werden lassen. Um dem zu entgehen, zündeten die Menschen gerne Kerzen an. Diese brächten Wärme und Helligkeit. Der Lukas-Pfarrer erinnerte sich an seinen Großvater. An dessen Weihnachtsbaum funkelten noch echte Wachskerzen, die einen festlichen Glanz verbreiteten. Jesus habe das Licht in die Welt gebracht, sagte Herbert. Er mache das Leben warm und hell.

Ballast abgeben

Im Nebenzimmer habe damals ein Eimer mit Wasser für den Fall bereitgestanden, dass der Weihnachtsbaum Feuer fangen würde. Heute fühlten sich die Menschen manchmal einer eiskalten Welt ausgesetzt. Tatsächlich gebe es in der Welt Finsternis und Hunger. Das Leben sei nicht immer einfach, Menschen bekämen vieles aufgeladen. Der Ballast könne vor das Kreuz gelegt werden.

Pfarrer Adam Herbert gedachte des Holzschnitzers der Weihnachtskrippe in der Domkirche: Wolfgang Weber sei verstorben, aber das von ihm geschnitzte Jesuskind sei Licht geworden. Mit sanftem Gesang stimmte der Chor Mosaik ein: "Menschenkind im Stall geboren." Das bekannte deutsche Weihnachtslied "O du fröhliche" sangen auch die Besucher mit. Pfarrer Herbert teilte abschließend mit: "Die Kollekte des Gottesdienstes soll der Lampertheimer Tafel zugutekommen. Denn es gibt Menschen, die darauf angewiesen sind." roi