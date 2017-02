Liebe in vielen Facetten

Große und kleine Sänger stimmen "Someone like you" an. © zg

Lampertheim. Die Liebe gefeiert haben etwa 70 Besucher des Jugendgottesdienstes in der Notkirche. Der Kinder- und Jugendausschuss der evangelischen Lukasgemeinde hatte am Abend des Valentinstags dazu eingeladen. Eine "Rosenkavaliers-Aktion" am Nachmittag war dem vorangegangen: An die 40 Rosen waren mit Dankeskarte an Lampertheimer überbracht worden.

Es sollte ein Gottesdienst werden, der "nah an den Jugendlichen dran" ist. Dazu hat der Jugendchor passende und moderne Kirchenlieder angestimmt und Hits wie "Halleluja" von Leonhard Cohen oder "Someone like you" von Adele einstudiert.

Dominik Schäfer begrüßte die Gottesdienstteilnehmer mit herzlichen Worten und einem einfühlsamen Gebet. Pfarrerin Sabine Sauerwein bezog sich in ihrem Impuls auf Statements der Konfirmanden, die sich im Vorfeld Gedanken über die Liebe gemacht hatten. Außerdem hatte Sauerwein für jeden einen Bibelvers über die Liebe bereitgelegt. Er gab Anlass nachzudenken, wie die Bibel sich in diesen Dingen versteht. Ob Erotik, Nächstenliebe oder Freundschaft - die Bibel hält davon sehr viel. Auf die Hintergründe des Gedenktages an den mittelalterlichen Bischof und Märtyrer Valentin ging Nadine Ihnofeld ein.

In der Kreativecke war von den meist jugendlichen Besuchern noch voller Einsatz gefordert: Ein gemeinsam gestaltetes Herz sollte mit unterschiedlichen aber durchweg roten Materialien gefertigt werden. Mit einer Fürbitte und Vaterunser von Benjamin Medert und dem Segen der Pfarrerin endete der Gottesdienst. Gemeindepädagogin Birgit Ruoff dankte den 13 Helfern, die den Jugendgottesdienst vorbereitet und unterstützt haben. red/bur