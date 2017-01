Liebe und Leidenschaft fürs Theater

Hofheim. Der Hofheimer Heinrich Kraft erhält am Mittwoch, 15. Februar, um 18 Uhr im Alten Rathaus von Landrat Engelhardt den Ehrenbrief des Landes Hessen. Im Vorfeld dieser besonderen Auszeichnung hat der "Südhessen Morgen" mit dem Hofheimer gesprochen, dessen Leidenschaft seit mehr als 60 Jahren dem Theaterspielen gilt.

Seine 80 Lebensjahre sind Heinrich Kraft wahrlich nicht anzusehen. Aus dem langjährigen Vorsitzenden der Theatergruppe "Krautstorze" sprudeln die Worte und Sätze nur so heraus, wenn es um sein Hobby geht - das Amateurtheater. Im Alter von 19 Jahren stand Kraft beim damaligen Volkschor erstmals selbst auf der Bühne. "Die spanische Fliege" hieß sein Premierenstück. Er kann sich noch gut erinnern.

Operetten im Kaiserhofsaal

Heinrich Kraft Heinrich Kraft wurde am 14. September 1936 in Worms geboren. Er wuchs in Bürstadt auf. Der gelernte Bankkaufmann lebt seit seinem 21. Lebensjahr in Hofheim. Gearbeitet hat Kraft 15 Jahre lang als selbstständiger Raumausstatter. Später war er als Verkaufsleiter im Außendienst eines Industriebetriebs tätig. Heinrich Kraft ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter, von denen eine dem Ensemble der "Krautstorze" angehört. lex

Einmal im Jahr führte der Gesangverein dann Theaterstücke oder Operettendarbietungen im Kaiserhofsaal auf. Das änderte sich schlagartig, als die Fernsehgeräte aufkamen. Das Interesse der Besucher und Darsteller schwand, so dass lange Zeit nur noch interne Aufführungen stattfanden.

In der Sängervereinigung 07/20 gründete Kraft dann Ende der 80er Jahre die Hofheimer Theatergruppe, die 1996 als "Krautstorze" selbstständig wurde. Bis 2009 war Heinrich Kraft bei den "Krautstorze" Erster Vorsitzender. Neben den Darbietungen für die Erwachsenen bewies Kraft schon früh Weitblick, rief eine Jugend-Musical-Gruppe ins Leben, die 2008 eine Version des "Dschungelbuch" auf die Bürgerhausbühne zauberte. "Ein Riesenerfolg, die Leute haben nicht mehr aufgehört zu klatschen", erinnert sich der Hofheimer noch ganz genau zurück.

Kraft und die "Krautstorze" - was lange Jahre eine Einheit war, fand Anfang 2010 ein abruptes Ende. Bei der Ausrichtung der "Biene Maja", dem Nachfolgestück des "Dschungelbuch", kam es zu Differenzen, die nicht zu kitten waren. Und so kam es zum Bruch mit den "Krautstorze".

Der Leidenschaft für das Amateurtheater tat dies keinen Abbruch. Der Hofheimer orientierte sich an übergeordneten Aufgaben und wurde 2010 in den Vorstand des Landesverbandes berufen. Der 80-Jährige sieht sich als Bindeglied zwischen den Theatergruppen und dem Präsidium. Seine Meinung und sein Wort haben Gewicht: 2014 erhielt er die goldene Ehrennadel durch den Bund Deutscher Amateurbühnen.

Was ihm nach wie vor am Herzen liegt, ist der Kontakt zur Jugend. So leitet Kraft seit 2010 an der Alfred-Delp-Schule in Lampertheim als freiberuflicher Dozent die Theater-AG, die sich aus Schülerinnen und Schülern der fünften bis zehnten Klasse zusammensetzt. Aktuell wird "Der Zauberer von Oz" in einer Musicalversion einstudiert, die im Laufe des Jahres aufgeführt werden soll.

Kraft liebt das Theater, schaffte im Laufe der Jahre problemlos den Übergang vom Schauspieler zum Regisseur. "Es ist ein Weitergehen", beschreibt er diesen Entwicklungsprozess. Dafür investierte er einiges: Unzählige Urkunden von Seminarbesuchen und Fortbildungen bei renommierten Referenten in Regie, Beschallung, Requisiten- und Kulissenbau, Technik, Dramaturgie und Licht zieren die Wand im heimischen Büro. "Ich war nie zufrieden", betont der Hofheimer, der voller Leidenschaft über die Rolle als Regisseur spricht, die er so liebt. "Da habe ich die Fäden in der Hand, ich kann eigene Ideen reinpacken", betont der umtriebige Perfektionist den Reiz dieser Aufgabe.

Ausgelernt hat der Hofheimer auch mit 80 Jahren noch nicht. "Als Regisseur bist du ein ewig Lernender - und musst du ein ewig Lernender sein!" So lautet Heinrich Krafts Lebensmotto. Da passt es nur allzu gut, dass er unbedingt noch zwei anspruchsvolle Stücke in die Tat umsetzen möchte, wofür er allerdings noch nicht die Idealbesetzungen gefunden hat: Friedrich Dürrenmatts Krimi-Hörspiel "Abendstunde im Spätherbst", inszeniert als Bühnenkrimi oder Krimi-Dinner, und Kressmann Taylors "Adressat unbekannt". fh