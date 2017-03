Liebesglück im Vogelpark

Die Beziehung stimmt, wie man sieht, das Nest ist fertig - jetzt wird die Familienplanung in die Tat umgesetzt. © roi

Lampertheim. Ein Frühlingsintermezzo mit Wärme und Sonne gab es am Samstag, das die Natur hat erwachen lassen. Auch der AZ Vogelpark läutete den Frühling ein. Die Winterferien der Weißstörche im Süden sind beendet. Sie sind zurück. Bei vielen Tieren beginnt die Paarungszeit. Und auch die Störche hatten am Samstag eine Ladung Frühlingsgefühle im Gepäck.

Das laute und fröhliche Klappern ihrer Schnäbel schallte durch den Park. "Wo man hinschaut, sind Störche. Es ist reger Betrieb in den Bäumen", freute sich der Vereinsvorsitzende Gerhard Hartl. "Die meisten Störche ziehen zum Überwintern nicht mehr nach Afrika, sondern bleiben in Spanien", weiß der Experte.

"Es haben sich bei uns schon acht Paare zusammengefunden, und jedes Paar hat einen Horst besetzt", hat Hartl beobachtet. Fing ein Pärchen mit den Schnäbeln zu klappern an, steckten sie die anderen Weißröcke damit an. Das warme Wetter beflügelte die Störche, sie sammelten Zweige und Heu, um mit den Naturmaterialien ein kuscheliges Nest zu bauen. Liebevoll kraulten sie sich mit ihren Schnäbeln - das Liebesglück schien perfekt zu sein.

Die Weißstörche sind bereit, eine Familie zu gründen. Vereinsvorsitzender Hartl wird mit dem NABU-Experten Klaus Hillerich in Kontakt treten. Hillerich koordiniert die Weißstorcherfassung in Hessen. Denn bei einigen Heimkehrern ist ein Ring am Bein zu entdecken. Anhand der Ringnummer kann erkannt werden, wo der Storch geschlüpft ist und in welchem Jahr er beringt wurde. roi