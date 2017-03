Lieder der Zuversicht

Lampertheim. Mit einem Chorkonzert gehen die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Lebenshilfe Lampertheim und Ried zu Ende. Am Freitag, 31. März, singen der Chor Ephata und sein Kinderchor unter Leitung von Maria Karb ab 19 Uhr in der St.-Andreas-Kirche. Mit dem Konzert endet auch die Ausstellung, die im Rahmen des Jubiläums in der Kirche zu sehen war.

Der Titel des Benefizkonzerts, dessen Erlös der Lebenshilfe zugutekommt, lautet "I Can See the Light!", denn genau das soll es laut Veranstaltern sein: ein Konzert unter dem Zeichen des Lichtes, der Hoffnung und der Zuversicht. Der Chor wird ein buntes und vielseitiges Programm von Rutter bis Gershwin, von Lauridsen bis Patriquin zu Gehör bringen. Musikalisch begleitet werden die Sänger von Jerome Dath (Klarinette), Frank Willi Schmidt (Bass), Markus Niebler (Schlagzeug), sowie Nico Baus, Andrew Connor und Regina Fuxa am Klavier.

Noch Karten zu haben

Restkarten sind noch beim Rathaus-Service (Haus am Römer) und beim Pressefachgeschäft Weidenauer, Bürstädter Straße 59, erhältlich. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt neun Euro. Familienkarten gibt es für 35 Euro. zg