Lieder von Martin Luther mitsingen

Lampertheim/Crumstadt. Die Kantorinnen des Evangelischen Dekanats Ried, Gunhild Streit und Heike Ittmann, bieten ein Chorprojekt an. An den Sonntagen 19. und 26. März werden in Lampertheim und in Crumstadt um 10 Uhr Gottesdienste nach Luthers Deutscher Mess-Ordnung von 1526 gefeiert. Sängerinnen und Sänger, die gerne Luther-Lieder singen möchten, können sich bis 11. März für den Probe-Nachmittag anmelden.

In seiner Schrift "Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes" entwarf Martin Luther 1526 nach Angaben der Kantorinnen erstmals eine eigene Gottesdienstliturgie in deutscher Sprache. Dabei übertrug er nicht nur lateinische Lesungen und Gebete ins Deutsche, sondern komponierte auch viele neue Gemeindelieder. Unter anderem vertonte Luther das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und liturgische Stücke.

"Luther selbst hat Laute gespielt und ihm war die Wirkung von Musik sehr bewusst", erklärt Dekanatskantorin Gunhild Streit. Er habe es verstanden, dem Volk "aufs Maul" zu schauen und musikalische "Gassenhauer", die von der Melodie bekannt waren, neu betextet. "Nach der Bibelübersetzung ging es um die Frage, wie kann der Messtext vermittelt werden", so Streit, "Musik war da wie eine Frischzellenkur für die Gemeinde, die auch erstmals auf Deutsch und selbst singend in die Gottesdienstfeier eingebunden war."

Partner des Wortes

1524 brachte Johann Walter die erste Luther-Lieder-Sammlung heraus, das sogenannte "Geistliche Gesangbüchlein". Musik im Gottesdienst entwickelte sich in dieser Zeit immer stärker zum gleichwertigen Partner des Wortes "Noch heute gibt es Kirchen, in denen die Orgel direkt über dem Altar thront", erklärt Streit, "das ist ein sichtbares Zeichen dafür, welchen Stellenwert die Musik in der evangelischen Tradition hatte und bis heute hat."

Verordnen wollte Luther den Gemeinden seine Mess-Ordnung von 1526 aber nicht. Gemeinden sollten eher das vor Ort umsetzen, was passt.

Ein Reformationsjubiläum ohne einen Gottesdienst nach Luthers Mess-Ordnung zu feiern, wäre aus Streits Sicht eine verpasste Chance, denn das Element des Feierns im Gottesdienst werde aus Sicht der Kirchenmusikerin durch die gesungene Liturgie sehr viel greifbarer: "Die Texte bekommen durch die Vertonung noch mal ein anderes Gewicht und vielleicht eine neue Farbe in der eigenen Wahrnehmung." Im Gottesdienst werden unter anderem vierstimmige Chorsätze von Johann Walter, Hans-Leo Haßler und Michael Prätorius gesungen. zg