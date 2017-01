Lindwurm soll in die Länge wachsen

Fröhlich-bunt können sich alle närrischen Lampertheimer beim Umzug präsentieren, den der CCRW am Fastnachtsdienstag organisiert. 33 Zugnummern sind die Zielmarke von Zugmarschall Freddy Herweck. © Nix/A

Lampertheim. Die Fastnacht naht mit großen Schritten. Schnell ist sie wieder da, die Zeit der Narren, mit Tänzen, Bütt und Witzen. Der 1. Carneval-Club Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim ist ein traditioneller Karnevalsverein und hat deshalb einen Faschingsmarathon zu bewältigen. Noch dazu feiern die Rot-Weißen in dieser Kampagne, die am 11. November 2016 gestartet hat, ihr 60-jähriges Vereinsbestehen und die Gruppe Fantasy ihren 33. Geburtstag. Im Hinblick auf die Jubiläen heißt das Motto: "60 Jahre CC Rot-Weiß sind ein Hit - 33 Jahre feiert Fantasy mit. Rot und weiß sind unsere Farben, davon können wir nicht genug haben."

Am Sonntag, 15. Januar, begehen die Fastnachter ihr Ordensfest, zu dem sie eine große Anzahl von Karnevalisten erwarten. Lampertheims Regierungsgeschäfte werden sie am Freitag, 20. Januar, übernehmen. Denn um 14.11 Uhr stürmen sie unter Führung der Stadtprinzessin Christiane II. und des Sitzungspräsidenten Markus Gutschalk das Stadthaus und schicken Bürgermeister Gottfried Störmer in Urlaub. Bis Aschermittwoch ist dann die Stadtverwaltung fest in der Hand der Fastnachter des CCRW. "Wir laden die Bevölkerung ein, beim Knallen vor dem Verwaltungsgebäude dabei zu sein", ruft Freddy Herweck, Erster Vorsitzender des Vereins, die Lampertheimer auf.

Für die Prunksitzung, die am Samstag, 4. Februar, 19.11 Uhr, in der Hans-Pfeiffer-Halle gefeiert und zu Ehren der Stadtprinzessin ausgetragen wird, sind die Narren emsig am Proben. Schließlich wollen sie ihren Gästen einen unvergesslichen Abend bereiten. Die erste Hälfte wird eher traditionell gestaltet und nach der Pause steigt das Showprogramm. "Die Besucher dürfen auf Neuheiten und Überraschungen im Programm gespannt sein", sagt der Vorsitzende Herweck. Beispielsweise habe der Elferrat großen Zuwachs erhalten. Für Stimmungsmusik sorgen die "Zwoa Spitzbuam".

Infos und Termine Besprechungstermin für den Umzug ist am Donnerstag, 12. Januar, 19 Uhr im Clubheim des CCRW, Sandtorfer Weg 139. Infos gibt es bei Freddy Herweck unter Telefon 06206/70 20 66. Anmeldung für den Umzug per E-Mail an Zugmarschall@1ccrw-lampertheim.de. Am schmutzigen Donnerstag, 23. Februar, wird ab 20.11 Uhr in der Zehntscheune Weiberfastnacht gefeiert. Der Kindermaskenball startet am Rosenmontag, 27. Februar, um 14.11 Uhr in der Zehntscheune. Jesina Litters und Gardemädels übernehmen die Programmgestaltung. Für Licht und Ton sorgen Christopher Irrgang und Christian Bopp. Am Rosenmontag besucht der CCRW auch Kindertagesstätten und andere Institutionen, die sich bei Freddy Herweck anmelden. Karten für die Prunksitzung am 4. Februar und die Weiberfastnacht können bei Ilonka Grosch, Telefon 0173/ 3 02 23 99, bestellt werden. roi

Damit am 28. Februar die Straßenfastnacht mit närrischem Umzug durch Lampertheims Innenstadt wieder ein Großereignis wird, ist Herweck als Zugmarschall schon tüchtig am Organisieren. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. "Wenn 33 Zugnummern herauskommen, wäre das schön", wünscht er sich. Er ruft Fastnachtsvereine, Karnevalsgremien, Vereine, Politiker, Geschäftsleute, Institutionen, Privatpersonen und Gruppen auf, sich als Fußtruppe oder mit Motivwagen am zwölften kunterbunten Lindwurm zu beteiligen. Sammelpunkt ist ab 12 Uhr am Bahnhof Lampertheim und um 14.01 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Wer am Umzug teilnimmt, sei versichert, bekräftigt Herweck.

Die Moderation werden wieder die Ehrenpräsidentin Margit Selb und Bürgermeister Störmer in Höhe des Amtsgerichtes übernehmen. "Auch unterstützen uns das Ordnungsamt, die DLRG, das DRK und die Polizei", betont Herweck und bedankt sich bei den Einsatzkräften. Gerne und laut spielen die "Newwlfezza" aus Mannheim. "Die Guggemusiker sind ein Garant fürs Gelingen der Straßenfastnacht", erklärt der Zugmarschall.