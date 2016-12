Lokalkolorit überzeugt

Die Band Masterpiece gründete sich nach einem Band-Workshop. © jkl

Lampertheim. Beim Jahresabschlusskonzert des Jugendbeirats war Lokalkolorit Trumpf. Im Café der Zehntscheune traten mit Masterpiece und Ohriginal zwei Bands auf, die fast durchweg mit Lampertheimer Musikern besetzt sind.

"Masterpiece ist so etwas wie die Hausband der Jugendförderung, die ihren Ursprung in einem unserer Band-Workshops hatte", berichtete Marcel Getrost, Mitarbeiter der Jugendförderung, am Rande des Livekonzerts. Die Coverband besteht aus den Sängern Lisa Weyand und Jonathan Hippe, Violinistin Sophia Hippe, Schlagzeuger Andreas Nölkel, Gitarristin Sarah Gerlich, Bassist Uwe Müller, Pianist Yannick Xi und Gitarrist Daniel Münch. Die Gäste erfreuten sich quer Beet an Hits wie "Zombie" von den Cranberries oder "With or without you" von U2.

Bei freiem Eintritt versammelten sich zahlreiche Musikfans der verschiedensten Altersgruppen im Café JUZ und niemand brauchte sein Kommen zu bereuen. Nachdem Masterpiece ab 19 Uhr fast zwei Stunden lang eine Kostprobe ihres Könnens gaben, trat mit Ohriginal eine Band auf, die schon über etwas mehr Bühnenerfahrung verfügt. Ihre Spezialität sind Chart-Hits, die sie auf ganz eigene rockige Art und Weise interpretieren. Dabei greifen nicht nur die Frontsänger Daniel Grein und Vanessa Gutschalk zum Mikrofon, sondern auch die Gitarristen Christopher Ungar und Lukas Beilmann sowie Schlagzeuger Alexander Rothmund und Bassist Dominic Sator. Beide Bands wussten dabei voll zu überzeugen und sorgten bis kurz vor Mitternacht für beste musikalische Unterhaltung. jkl