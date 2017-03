Lustiger Puppenspieler macht Senioren Freude

Lampertheim. Etwas Außergewöhnliches hatte sich die Heimleitung des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses für die Senioren einfallen lassen. In der Cafeteria fand am vergangenen Samstag die Aufführung eines Puppentheaters statt. Und die Senioren ließen sich nicht zwei Mal bitten. Bis auf den letzten Platz waren die Stühle besetzt. Als Bühne fungierte ein großer Korb aus Weidengeflecht. Korbtheater nennt der Stimmenimitator und Puppenspieler Alfred Büttner aus Schweinfurt seine in Eigenbau erstellte kleine Bühne, welche als Drehbühne konzipiert ist und somit kurzfristige Kulissenänderungen zulässt.

"Wie das Leben so spielt" nennt sich das Stück, welches die Entscheidung für den Umzug in ein Seniorenheim thematisiert und wie Büttner auch erklärt, eine melancholisch-heitere Reise in die Vergangenheit und ein Stück für Herz und Seele ist. Helga und Richard sind die beiden Protagonisten, welche Büttner stimmlich gekonnt über Zukunft und Vergangenheit erzählen lässt. Dabei wimmelt es von bekannten Sprichwörtern wie "Erst die Arbeit, dann das Spiel" über "Die Zeit heilt alle Wunden" bis zum allseits bekannten "Nach dem Essen sollst du ruhen".

Publikum summt mit

Während das erste Bühnenbild im Heim von Helga und Richard spielt, geht es bald in die Vergangenheit. Die beiden erinnern sich an ihre erste Italienreise, wobei Richard in Sachen Liebesschwüre in Konkurrenz zum lokalen Gigolo treten musste. Auch Fragen über das Leben nach dem Krieg oder über eine Teilnahme von Helga bei der Fernsehshow "Am laufenden Band" von Rudi Carrell boten Gelegenheit für Büttner, seine Stimme an die jeweiligen Figuren anzupassen. Untermalt wurden die Szenen musikalisch mit passenden Oldies. "Wenn bei Capri die rote Sonne . . . " oder "Zwei kleine Italiener" erklangen von einem nostalgischen Kofferradio. Und die Senioren summten fleißig mit. Nach jeder Szene gab es Applaus, zumal die Themen immer wieder eigene Erinnerungen wachriefen.

Richard sagt zum Schluss: "Was wird aus Helga in dem großen Haus mit der vielen Arbeit, wenn ich mal nicht mehr bin?" Und Helga meint in einer anderen Szene, dass sie Angst hat vor der Vorstellung, wie Richard alleine zurechtkommt, wenn sie mal nicht mehr für ihn sorgen kann. Am Ende sind sich beide einig, ins Seniorenheim zu ziehen und freuen sich, dass ihnen etwas Verantwortung abgenommen wird.