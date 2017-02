Lustigster Abend der Kampagne

Die "Glücksbärchis" aus Aarbergen-Michelbach bei der Weiberfastnacht des 1. CC Rot-Weiß in der Lampertheimer Zehntscheune.

Lampertheim. Polizistinnen feierten mit Frauen, die in Popcornkostümen steckten und Miezekatzen mit Meerjungfrauen. Ihre Weiberfastnachtsfeier ist für die Gruppe Fantasy des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) ein sehr wichtiger, vor allem aber der lustigste Abend der Kampagne. Während sie bei den anderen Fastnachtsveranstaltungen für das Vereinsleben tatkräftig zupacken, können die Frauen am schmutzigen Donnerstag ausgiebig feiern.

Für das ausgelassene Feiern im schön geschmückten Saal in der Zehntscheune gab es einen weiteren Grund: Die Gruppe Fantasy begeht in dieser Saison ihr 33-jähriges Bestehen. Auch deshalb ließen es die Frauen richtig krachen. Die zahlreichen Besucherinnen reihten sich in die Schar der Gratulanten ein, außerdem kamen viele Gruppen befreundeter Fastnachtsvereine zum Gratulieren und brachten ihre Darbietungen als Präsente mit.

Die vereinseigene Tanzgruppe "New Generation" schleppte einen großen Koffer mit Geschenken zur Sitzung und tat sehr geheimnisvoll. Die tanzenden Frauen schenkten den Geburtstagskindern von Fantasy einen Kühlschrank und trugen ein selbst gedichtetes Lied vor: "Der Weiberfasching ist in ihrer Hand, dafür ist die Fantasy bekannt. Die Männer haben da nix mehr zu sagen."

Männer als Frauen verkleidet

Der Abend befand sich in Weiberhand. Allerdings hatten sich etliche als Frauen verkleidete Männer eingeschlichen. Sitzungspräsident Markus Gutschalk verwandelte sich in eine putzige Minni Maus und Markus Karb flitzte als Tanzmariechen durch den Saal. Für den Abend hatte Stadtprinzessin Christiane II. ihre elegante Robe abgelegt und sie vergnügte sich, wie ihre Begleiterin Ria Richter, als übermütiger Harlekin.

Zu vorgerückter Stunde kamen Vertreter eines Bergsträßer Indianerstammes zum Gratulieren auf die Bühne: der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt und Kreisbeigeordnete Diana Stolz. Engelhardt war platt, wie "geil" die CCRW-Frauensitzung sei. "Seid ihr bereit?", rief Sängerin Barbara Boll in die Narrenrunde. Welche Frage! Ein Grölen der Närrinnen kam als Antwort. Die Musiker von BollWerk, Matthias Klöpsch und Patrick Embach, riefen zu Schunkelrunden auf.

Moderatorin Ilonka Grosch probte den CCRW-Schlachtruf zu Ehren des Vereins, der seinen 60. Geburtstag feiert: Sie fragte die Fastnachterinnen: "Wie sind unsere Farben?" Und die kreischten zurück: "Rot-weiß!" Für die Gruppe Fantasy gab es eine spezielle Losung: "Wer feiert 33 Jahre?", wollte Ilonka Grosch wissen und die Närrinnen johlten: "Die Fa-Fa-Fantasy!" Schließlich erhoben die Feiernden ihr Glas auf die starke Frauengruppe. Grosch gab die Bühne frei für knuffige Glücksbärchen vom "No Ma'am Club" in Aarbergen, ein Männerballett mit reichlich Kondition.

Als Ranzengarde mit Schottenröckchen erfreute die Bürstädter Männergruppe des Vereins "Sackschdoahogger" und der "Havanna Man Club" aus Wiesloch bot eine amüsante Muppet Show. Die Squaws aus dem Männerballett des Wassersportvereins Lampertheim suchten tanzend einen Cowboy als Mann und die "Fire Boys" aus Ried-rode eroberten im Bademantel die Bühne. Dann lief eine Bollywood-Liebes-Story auf der Bühne. Die Große Garde des CCRW nahm den Filmhelden Aladin alias Vize Holger Braun in ihre Mitte und tanzte die Geschichte.

Einen Gardetanz vollführten die Woogshusaren der Darmstädter TSG und die L.A. Hopser, das Männerballett des CCRW, präsentierten sich als medizinisches Personal und tanzten Can-Can. Fix hatte sich die gastgebende Gruppe Fantasy umgezogen. Die Tänzerinnen rappten als Omas den Gangnam Style. Nach der Pause führten sie in ihren rot-weißen Jubiläumskostümen durch das Programm. Ilonka Grosch dankte den vielen Helfern vor der Bühne, die zum Gelingen des imposanten Festes beitrugen.