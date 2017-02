Luthersiegel steht im Mittelpunkt

Lampertheim. Seit Frühjahr vergangenen Jahres trifft sich der Konfirmandenjahrgang der Lukasgemeinde einmal wöchentlich, um sich auf den großen Tag der Konfirmation vorzubereiten. Zwei Gruppen zu je zwölf Kindern hat man gebildet, die entweder am Dienstag oder Donnerstag zusammenkommen. Unter der Leitung von Pfarrer Adam Herbert, Holger Schinz-Sauerwein sowie Birgit Ruoff oder Pfarrerin Sabine Sauerwein und Pfarrer Stefan Geil werden hauptsächlich Themen anlässlich des Lutherjubiläums behandelt -und kreativ umgesetzt.

Das Lutherwappen steht aktuell im Mittelpunkt der Betrachtungen, insbesondere dessen Bedeutung für den Reformator. Ein schwarzes Kreuz im roten Herz auf weißer Rose im himmelblauen Feld, von einem goldenen Ring eingefasst: So lautet die Kurzbeschreibung des Wappens, wobei jedes Detail für Luther seine besondere Bedeutung hatte. Diese Bedeutung herauszuarbeiten, gehört zu den Aufgaben der Konfirmanden.

So steht das rote Herz für das Lebendige oder das himmelblaue Feld als Anfang der Hoffnung himmlischer Freuden sowie das Kreuz zur Erinnerung daran, dass der Glaube die Christen selig macht, wie die Verantwortlichen erläutern. In drei Gruppen hat man sich an diesem Abend aufgeteilt. Ein großes Banner mit dem Wappen ist die Vorlage der ersten Gruppe, welche von Holger Schinz- Sauerwein geleitet wird.

Rund um das Wappen sollen Füße aufgemalt werden. "Wie Gott uns führt", erläutert Pfarrer Adam Herbert die Symbolik. Die zweite Gruppe steht unter der Leitung von Birgit Ruoff. Bauklötze mittels Werkzeug zu montieren, das an mehreren Halteseilen hängt: Das gelingt nur, wenn alle an einem Strang ziehen und sich einig sind. Dies symbolisiert den gemeinsamen Glauben und die Einigkeit der Kirche. Die dritte Gruppe beschäftigt sich derweil mit dem Fragebogen zur Symbolik des Wappens.

Am Sonntag, 12. März, findet der Vorstellungsgottesdienst mit der Lukasgemeinde statt. Der Gottes- dienst steht unter dem Motto "Im Zeichen der Rose". Hier hat der Jahrgang dann auch die Gelegenheit, die Arbeitsergebnisse zu präsentieren. Nach der Konfirmation am zweiten Sonntag nach Ostern g<eht man aber noch nicht auseinander. Im August wird der Jahrgang Wittenberg besuchen und dort in einer Zeltstadt Quartier beziehen. sto