Manege frei im Circus Canisius

Maria Hagemann will zur Modemesse nach Frankfurt reisen.

Sebastian Neubecker berichtet über Liebe in sozialen Netzwerken.

Kunterbuntes Tanzvergnügen: Die Happy Dance Company entführt in den Circus Canisius.

HOFHEIM. Die beiden Fastnachtsitzungen der katholischen Pfarrei prägten am Wochenende das Geschehen in Hofheim. Im ganz in rot-weiß gehaltenen Canisiushaus sorgten die beteiligten Akteure für reichlich gute Laune und ausgelassene Stimmung.

Angeführt vom glänzend aufgelegten Sitzungspräsidenten Alexander Rank zog der Elferrat durch den Saal zur Bühne. HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl und der ehemalige Hofheimer Pfarrer Karlheinz Storch waren als Ehrengäste zu dem närrischen Spektakel gekommen.

Bernhard Hossner, längst eine feste Größe der Pfarreifastnacht, Vize-Sitzungspräsident und Sponsor der Orden, setzte als Protokoller scharfe Nadelstiche. "Macht auf die Tür, das Tor macht weit": Ob Asylrecht, Hände aufhaltende Griechen, oder einen amerikanischen Präsidenten mit Ansichten eines Horrorclowns - dieser Auftakt hatte es in sich.

Mitwirkende Gruppen in der Übersicht Wild Dancers: Laura Hassemer, Miko Engert, Alisia Gahabka, Sophie Eltrop, Celine Witt, Lina Gebhardt, Emilia Herbert, Nelli Hossner; Leitung Jeanine Viehöver und Anne Hinz. Howwemer Spritzgebäck: Sven Hagemann, Bernd Hagemann, Thorsten Günther, Sven Metzler, Helmut Hassemer, Sebastian Brosi, Friedel Russ, Eric Diesner; Leitung Tamara Günther. Die Wilden 80er: Jeanine Viehöver, Anne Hinz, Julia Hinz, Eva Marquard, Christian Marquard, Robin Vollhardt, Tobias Keim, Simon Fäustle, Alexander Rank. Happy Dance Company: Isabel Armbruster, Luisa Philipp, Jutta Seelinger, Gabriele Suchy, Julia Ofenloch, Tamara Günther, Sabine Böhner, Kathrin Thein, Nina Gärtner, Sabine Ofenloch, Meike Di Giovanni, Silvie Veltman, Tina Nieter; Leitung Gabriele Suchy. Technik: Albert Sommer, Reinhold Ritzert. Bühne: Bernd Hagemann. Musik: Duo Flamingo mit Bianca und Helmut Hassemer. fh

Das närrische Gen der Familie Hossner zeigte sich auch bei Philipp Hossner, der mit übergroßem Smartphone auf der Bühne erschien. Brillant dessen Eindrücke: "auf Wunsch wird das I-Phone ein Tier für ein Stündchen".

Ganz auf die zurückliegenden olympischen Sommerspiele war der starke Auftritt der von Jeanine Viehöver und Anne Hinz betreuten Wild Dancers im ersten Howwemer Fernsehen ausgelegt. Ob "unter dem Meer" beim Synchronschwimmen, bei Basketball, rhythmischer Sportgymnastik oder der Abschlussfeier mit allen Stars in Rio: die tanzbegeisterte Formation zeigte eine rundum gelungene Inszenierung.

Schnorrerolympiade im Büro

Vom Quatsch-Comedy-Club ins Canisiushaus: Als aufstrebender Comedian war Sebastian Neubecker eine absolute Bereicherung. Gekonnt schilderte er seine Eindrücke von der täglichen Fahrt nach Frankfurt ("die Bahn ist so pünktlich, wie dass Schalke seine Saisonziele erreicht), erzählte weiter von der Schnorrerolympiade im Büro, Liebe in sozialen Netzwerken und der Happy-Meal-Bestellung beim ersten Date.

Als Grande Madame entführte gesanglich Stephanie Bittmann mit Willi Winkler nach Paris, die Stadt der Liebe. Hitverdächtig auch deren "Oh wie schee".

Das Wechselspiel von Beiträgen mit Tanz- beziehungsweise Gesangsnummern setzten - nach zweijähriger Abstinenz - die beiden Stammtischbrüder Kai Andres und Alexander Rank in der "Krone" in kesser Manier fort.

Viele Spitzen gingen in Richtung Bundespolitik: Außenkeule Steinmeier, Finanzverweser Schäuble und Gabriel ("früher waren Dick und Doof zwei"). Die AfD wurde enttarnt als Ansammlung frustrierter Dumpfbacken. Dann folgte die ohrwurmverdächtige Trump-Persiflage "Er hat 'nen Knall und ist ahnungslos".

Männerballett stürmt Bühne

Die Stimmung schoss in die Höhe, als das Männerballett, das Howwemer Spritzgebäck, die Bühne stürmte. Tanz und Akrobatik wurden bei "Welcome to burlesque" vereint. Da kam die anschließende zweimal elfminütige Pause zum Durchatmen gerade recht.

Um gleich wieder auf Betriebstemperatur zu kommen, stürmte Young Star Laura Hassemer auf die Bühne ("Ole die Party lebt", "Wir sind eine große Familie") und animierte das Publikum ordentlich zum Mitmachen.

"Vun de anner Rhoiseit" waren Ilka Cleres und Markus Jäger als "Hilde und Schorsch" gekommen, "es hot e nei Bad mit madde Pladde". Die Überrheiner hatten ihre Stärken im Gesang, "Niwwer noch Amerika, de Schorsch fliegt hi".

Der Ideenfundus scheint sich auch bei den Wilden 80ern nicht zu leeren. Diesmal ging die achtköpfige Formation von Verwandlungskünstlern zeitlich ganz weit zurück, widmete sich den Anfängen Hofheims mit der Bräutigamsuche von Königstochter "Eva die Gelische" im damaligen Hofenheim - unnachahmlich initiiert von Arthur Adam Anatol, dem Ausscheller.

Als liebestrunkene Bewerber beeindruckten Hofnarr Horst, das Minnesängerduo Antik Talking ("Holde Maid"), der Zauberer und Robinia aus Spanien.

Perfekt liefen die Einspielungen der vierköpfigen königlichen Hofkapelle, unter ihnen "rote Socke" Hans Hahn.

Doch alle Bewerber entpuppten sich als Trottel und nicht als Bräutigam tauglich. Da half die hässliche Kräuterhexe mit dem Liebestrank und die theaterreife Aufführung endete mit der Hochzeit Evas mit ihrem geliebten Ausscheller.

Zu vorgerückter Stunde ging ein Urgestein der Pfarreifastnacht auf die Bühne. Maria Hagemann, unnachahmlich in ihrer Mimik und Gestik, besuchte zunächst die Modemesse in Frankfurt, dann plauderte sie als Bedienstete einer Pension aus dem Nähkästchen.

Der krönende Abschluss gebührte einer Formation, die Akzente zu setzen wusste und als Aushängeschild der Pfarreifastnacht gilt: Diesmal waren die Choreographie, die fantastische Kostümierung und die pulsierenden Beats der Happy Dance Company ganz und gar auf "Circus Canisius" abgestimmt. Und die Bühne verwandelte sich in eine bunte Manege.

Welch ein großartiger Abschluss - die Überleitung zum Finale mit allen Protagonisten hätte nicht besser vollzogen werden können. fh