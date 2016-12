Märchenzauber mit Waffelduft

Barbara Peters (rechts) entführt die Besucher der Seniorenbegegnungsstätte in die Welt der Märchen.

Lampertheim. Weihnachtliche Düfte machen Menschen glücklich. Das Küchenteam der Seniorenbegegnungsstätte Alte Schule hatte süße Waffeln gebacken. Der Geruch von Frischgebackenen vermengte sich mit dem der Weihnachtsplätzchen und schloss den Duft der Kiefernzweige mit ein. Den großen Strauß hatten die Technischen Betriebsdienste aufgestellt. Weihnachtsstimmung machte sich breit und die zahlreichen Senioren lehnten sich zurück und lauschten.

Die ausgebildete Märchenerzählerin Barbara Peters aus Weinheim war angekündigt. "Märchen gehören in die Weihnachtszeit", schwärmte Stephanie Rapp. Um eine Märchenerzählerin aus dem Umkreis zu finden, sei die Sozialarbeiterin im Märchenwald unterwegs gewesen. Flunkerte sie zumindest. Die Märchenstunde stellte sie als ein magisches Programm vor. "Ich bin direkt aus der Märchenwelt hergereist", stieg denn auch die Erzählerin augenzwinkernd ein. Sie hatte sich ein festliches, mittelalterliches Gewand angezogen und erzählte mit sanfter Stimme. Und so packend, dass man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören können. "Aber wie kommen wir ins Märchenreich?", fragte Peters und empfahl den Zuhörern sogleich, die Augen zu schließen. Sie fügte hinzu: "Wir machen eine visuelle Reise und begeben uns auf unseren Lieblingsplatz. Und von dort aus lauschen Sie den Märchen, die jetzt erzählt werden." Ein zartes Klanggeräusch erzeugte sie an einem Glas und begann: "Es war einmal." Bekannte Märchen, wie "Sterntaler" und "Frau Holle" der Brüder Grimm, machten den Anfang.

Das hübsche Gedicht über den Bären Ladislaus und die Puppe Annabella von James Krüss folgte und entzückte die Senioren. "Die Weihnachtsgeschichte wird auf verschiedene Weise erzählt", sagte Peters. Sie hatte die berührende Geschichte "Die heilige Nacht" der schwedischen Schriftstellerin Selma Lagerlöf mitgebracht. Während des Märchens "Jorinde und Joringel" sang die Erzählerin ein liebliches Lied und zwitscherte wie eine Nachtigall, in die Jorinde verzaubert wurde. Auch den Ruf der Eule aus dem Märchen und die Stimme der bösen Zauberin machte Peters nach.

Die Märchenerzählerin hatte aber auch unbekannte Erzählungen im Gepäck, darunter "Die Alte im Wald" und "Der Königssohn". roi