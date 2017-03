Lampertheim. Am kommenden Sonntag gestalten die Konfirmanden der Martin-Luther-Gemeinde ihren Vorstellungsgottesdienst zum Thema "Martin Luther verändert Dich."

Während der viertägigen Konfifahrt Anfang Februar nach Worms wurde dieser Gottesdienst mit viel Freude und Engagement vorbereitet. Die Konfis entdeckten dabei, dass sich Luthers Gedanken- und Gefühlswelt an unterschiedlichen Punkten auf heute übertragen lässt. So wird Martin Luther während des Gottesdienstes im gerade erfundenen 3D-Fernseher lebendig und eine Jugendliche hört Luthers Meinung zum Thema "Steh zu Dir selbst". Der Gottesdienst beginnt am kommenden Sonntag um 10 Uhr. Im Anschluss genießen die Konfis gemeinsam mit ihren Familien ein Mittagessen mit Grillgut und Salaten. zg