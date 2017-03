Mayas und Olchis auf der Spur

Alle Bilder anzeigen Konzentriert basteln die Mädchen 2015 in der Lampertheimer Stadtbücherei. Diesmal dreht sich dort alles um die Olchis. © Nix/Blüthner/Venus/ROI Die Kita Guldenweg hat den Waldspaß letztes Frühjahr auch schon getestet. Ein Treffen mit dem Osterhasen ist im Luisenpark nicht ausgeschlossen. Im Museum der Pfalz können Besucher in die Geschichte der Maya eintauchen.

Lampertheim. Ausflüge, Kinospaß, Lese- und Bastelaktionen sowie ein Museumsbesuch sollen bei Lampertheimer Kindern Langeweile erst gar nicht aufkommen lassen. Für die Osterferien hat die Jugendförderung Lampertheim ein spannendes Programm vorbereitet, an dem Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren teilnehmen können.

"Wir haben wieder eine Mischung als Altbewährtem und vielversprechenden Neuerungen zusammengestellt", sagt Susanne Camus von der Jugendförderung gestern im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen". Erstmals könnten die Mädchen und Jungen beispielsweise bei einer Waldmeisterschaft an den Start. "Mit den Jugendlichen haben wir eine ähnliche Aktion vergangenen Sommer ausprobiert und wollen das nun auch den Jüngeren anbieten", erklärt Camus.

Mittwoch, 5. April, 9.55 bis 16.20 Uhr: Das Osterferienprogramm beginnt mit einem Besuch der Ausstellung "Maya, das Rätsel der Königsstädte" im Museum der Pfalz in Speyer. Dort können die Kinder bei einer Führung und einem anschließenden Workshop einiges über die Geschichte der Maya erfahren. Treffpunkt bei Abfahrt und Abholung ist der Lampertheimer Bahnhof. Für den Ausflug muss die Verpflegung mitgebracht werden. Das Angebot kostet 12 Euro.

Donnerstag, 6. April, 15.30 Uhr: Beim "Kinderkino" in der Zehntscheune flimmert der Film "Conni & Co" über die Leinwand. Conni (Emma Schweiger) heißt eigentlich Cornelia und hat an ihrer neuen Schule einen äußerst schlechten Start. Bereits von der ersten Sekunde an steht sie auf Kriegsfuß mit Schuldirektor Möller (Heino Ferch), der die Kinder in seiner Schule als kleine Nervtöter abstempelt. Doch weil die alte Schule geschlossen wurde, kann sie sich in dieser Situation zumindest auf ihren Freund Paul (Oskar Keymer) und ihren Bruder Jakob (Ben Knobbe) verlassen. Als Überraschung bekommt sie obendrein von ihren Eltern (Ken Duken und Lisa Bitter) sowie ihrer coolen Oma Marianne (Iris Berben) einen Hund geschenkt, den sie kurzerhand Frodo tauft. Doch Frodos Herkunft wird schon bald Connis Alltag bestimmen: Eigentlich heißt Frodo nämlich Laurentius und gehört Direktor Möller. Dieser verspricht sich, durch seinen Hund einen hoch dotierten Werbevertrag zu erhalten, dank welchem er endlich seine neue Villa beziehen könnte. Dass er den Hund aber in einem geschlossenen Auto in der Hitze schmoren lässt, bringt Conni natürlich schnell in Rage. Gemeinsam mit ihren Freunden schwört sie, Frodo zu helfen und den Schuldirektor in seine Schranken zu weisen. Doch Conni & Co brauchen dabei allerhand Unterstützung . . . Der Eintritt zum Kinotag ist frei, der Einlass ist um 15.15 Uhr möglich.

Freitag, 7. April, 13.15 bis 16.30 Uhr: Der Startschuss zur " Waldmeisterschaft" fällt an der Grillanlage Heidetränke, die diesmal Treff- und Abholpunkt ist. Gemeinsam mit Natur- und Wildnis-Pädagogen Mirko Klein von Natur-Hautnah machen sich die Lampertheimer Jungen und Mädchen auf zu einer erlebnisreichen Tour durch den Forst. Wer springt weiter als ein Fuchs? Wer hört so gut wie eine Fledermaus? Zusammen mit Freunden kann man die Meisterschaft gewinnen und Waldmeister werden. Das Walderlebnis kostet sechs Euro.

Montag, 10. April, 13 bis 16 Uhr: Rund um die beliebte Familie der Olchis gibt es in der Stadtbücherei einen lustigen Nachmittag mit Spiel und Spaß rund um Schmuddelfing. Wer sich dort noch nicht auskennt, lernt an diesem Mittag die beliebten Olchi-Bücher von Erhard Dietl bei einer großen Olchi-Rallye kennen. Die Kinder machen sich bei dem Parcours auf Stinkersocken auf die Suche nach Buchstaben-Plakaten, lösen witzige Rätsel und entschlüsseln Hinweise, um einen Olchi-Schatz zu finden. Die Aktion kostet drei Euro.

Dienstag, 11. April, 9.35 bis 16.20 Uhr: Für den Ausflug in den Luisenpark hoffen natürlich alle auf gutes Wetter. Dann erwartet die Kinder in Mannheims grüner Lunge ein bewegungsreicher Tag. "Sollte es tröpfeln, lassen wir uns die gute Laune trotzdem nicht verderben und gehen dort zum Indoorspielplatz oder erkunden das Schmetterlingshaus", verrät Susanne Camus. Treffpunkt und Abholpunkt ist der Lampertheimer Bahnhof. Für den Ausflug muss Verpflegung mitgebracht werden. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf acht Euro.