Megakonzert mit Lampertheimer Beteiligung

Lampertheim/Mannheim. Ausverkauft - so schallte es den Lampertheimer Sängerinnen und Sängern entgegen, die am Samstagmittag in der Mannheimer SAP-Arena eintrafen. Sie waren Teil der über 2200 Choristen, die den stimmgewaltigen Hintergrund für das Pop-Oratorium "Luther" bildeten (unsere Zeitung berichtete in der Montagsausgabe).

Das Projekt ist Teil der vielen Veranstaltungen, die an den Thesenanschlag durch Martin Luther vor 500 Jahren erinnern sollen. Bereits vor mehr als fünf Jahren begannen die ersten Vorbereitungen für das Mammut-Chor-Projekt. Seit der umjubelten Premiere in der Westfalenhalle in Dortmund (im Herbst 2015) tourt das als Musical komponierte Werk durch die großen Hallen in Deutschland. Das Besondere dabei ist, dass sich der große Chor immer neu bildet und sich jeweils aus Sängern der Region zusammensetzt.

So war auch in Lampertheim die Idee entstanden, einen Projekt-Chor für dieses Ereignis zu gründen. Vor gut einem Jahr meldeten sich dann Mitglieder aus mehreren Chören und interessierte Einzelsänger. Bereits nach den Sommerferien begannen die Proben. Unter der Leitung der Kantoren Heike Ittmann und Andrea Hintz-Rettenmaier wurden die Grundlagen gelegt.

Erster Höhepunkt der Vorbereitung war die Regionalprobe in der Mannheimer Christuskirche, als schon über 800 Begeisterte zusammen kamen. Einer der beiden Chorleiter war Achim Plagge, der mit seiner Eberbacher Kantorei vor einigen Jahren bereits in der Lampertheimer Domkirche anlässlich des Oratoriums "Die Glocke" zu Gast war.

Zur Hauptprobe wurde extra die Ludwigshafener Ebert-Halle gemietet, um erstmals alle 2200 Sänger zu versammeln. Schon da gab es die ersten Gänsehaut-Momente, als sich der Klang dieses gewaltigen Chors entfaltete. Überraschend erschien auch Komponist Dieter Falk, der vielen auch als Juror einer Casting-Show aus dem Fernsehen bekannt ist. Pfarrerin Sabine Sauerwein jedenfalls war begeistert: "Es ist ein beeindruckendes Erlebnis, das die Generationen verbindet." Die mit acht Jahren jüngste Teilnehmerin und der mit 87 Jahren älteste Sänger wurden extra begrüßt und mit viel Applaus bedacht.

Anstrengend war der Tag der Aufführung für die Lampertheimer. Schon mittags öffneten sich die Türen der Arena und rasch bildeten sich lange Schlangen. Schnell füllten sich die Reihen, und der Chor bildete hinter der Bühne eine regelrechte weiße Wand, die bis unter das Hallendach reichte. Bei Sound-Check und Generalprobe mit einem kompletten Durchlauf bekamen die Lampertheimer schon eine Ahnung, was an dem Werk so begeistert. Eingängige Melodien sowie eine hintergründige und symbolhafte Handlung, die im modernen Gewand umgesetzt wurde, ohne jedoch die Person Luthers zu glorifizieren und zu überhöhen. Nachdenklich stimmte die Lampertheimer, dass schon vor 500 Jahren manche Themen genau so aktuell waren wie heute: Kaiser (Präsidenten), die mit Dekreten regieren und auf Berater mit eigenen Interessen hören, Macht und Gier der Banken oder die Sympathie des Volkes für starke Führer, die es "denen da oben" mal richtig zeigen.

"Schade, dass wir von der Aufführung nicht so viel sehen können", waren sich die Spargelstädter einig, da der Komponist dem Chor nur wenige Pausen im ganzen Stück gönnt. Zumal es neben Gesang an mehreren Stellen auch eine Choreographie umzusetzen galt, die das Geschehen auf der Bühne eindrucksvoll untermauert.

Lohn der Mühen des vergangenen Jahres war eine ausverkaufte SAP-Arena, in die auch viele Lampertheimer den vergleichsweise kurzen Weg fanden. Nach stehenden Ovationen und einem jubelnden Publikum fuhren die Sängerinnen und Sänger zwar müde, aber glücklich zurück ins Ried. zg