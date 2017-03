Mehr Kinder, mehr Betreuung

Die Kindertagesstätte an der Ringstraße soll genauso gebaut werden wie die Krippe in Neuschloß (Bild) und ebenfalls Platz für fünf Gruppen bieten.

Lampertheim. Als Wohnort attraktiv sein für junge Familien - das wollte Lampertheim in den vergangenen Jahren und hat dabei mit seinen zahlreichen Neubaugebieten durchaus Erfolg gehabt. Das führt dazu, dass seit Jahren nun auch die Kinderzahlen in Lampertheim wieder steigen und die Stadt mit entsprechenden Betreuungsangeboten reagieren muss.

Dies hat Bernd Ranko, Leiter des Fachbereichs Familie und Soziales, in der Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstagabend eindrücklich dargestellt. Bis 2010 sei die Zahl der Kinder stark rückläufig gewesen und hatte mit 653 Kindern im Alter bis zu drei Jahren einen Tiefstand erreicht. Seither aber geht es wieder bergauf. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 gab es in Lampertheim 836 Kinder unter drei Jahren.

Zugleich ist in dem Zeitraum auch der Bedarf an Betreuungsplätzen gestiegen. Während die Stadt zu Beginn des neuen Jahrtausends noch Kindergartengruppen beispielsweise in der Einrichtung im Guldenweg und in Neuschloß mangels Nachfrage geschlossen oder in Betreuungsgruppen für Schulkindern umgewandelt hat, baut sie seit 2006 kontinuierlich die Kleinkindbetreuung aus. Dies liegt vor allem am Kinderförderungsgesetz, das der Bundestag 2008 verabschiedet und 2013 ergänzt hat und das einen Betreuungsanspruch für Kinder ab einem Jahr regelt.

Aufgrund dieses Gesetzes sind die Kommunen gezwungen, ausreichend Plätze für Kleinkinder vorzuhalten. Seither hat die Stadt, das stellte Ranko dar, kontinuierlich die Zahl der Krippenplätze ausgebaut. Auch Kindergartenplätze wurden weiterhin geschaffen, weil Eltern, deren Kinder eine Krippe besuchen, in der Regel im Anschluss auch eine entsprechende Kita-Betreuung wünschen. Im gesamten Stadtgebiet stehen derzeit 1050 Kindergartenplätze zur Verfügung. In den Stadtteilen reicht das Angebot aus, zum Teil gibt es einen Überhang. In der Kernstadt allerdings ist die Nachfrage größer als das Angebot.

Akuter Handlungsbedarf

Deswegen sieht die Verwaltung hier auch akuten Handlungsbedarf und plädiert für den Neubau einer fünfgruppigen Kita an der Ringstraße im dort neu entstehenden Baugebiet Gleisdreieck. Michael Köthe, Fachdienstleiter Hochbau, stellte die Pläne vor. Die Kita soll nach den gleichen Plänen wie die Krippe Zwergenschloß in Neuschloß errichtet werden.

Erster Stadtrat Jens Klingler wies noch einmal darauf hin, dass der Bedarf mit dem Neubau ab dem Kita-Jahr 2018/2019 gedeckt werden könnte. Bis dahin sei es möglich, mit Übergangslösungen in den bestehenden Einrichtungen die Nachfrage weitgehend zu befriedigen.

Klar war auch, dass ursprüngliche Überlegungen, die Kita von einem Investor bauen und einem freien Träger bewirtschaften zu lassen, vom Tisch sind. Dafür gebe es keine Interessenten, stellte Klingler fest und Marius Schmidt von der SPD ergänzte: "Kinderbetreuung ist ein Aspekt der Daseinsvorsorge und Sache der öffentlichen Hand." Die Ausschussmitglieder sprachen sich am Ende einstimmig für den Neubau an der Ringstraße aus. Außerdem teilte Klingler mit, dass die geplante Waldkindergartengruppe bereits zum 1. Mai startet. Kritisch sieht Klingler die steigende Nachfrage nach Ganztagsbetreuung: "Dafür sind unsere Einrichtungen nicht ausgerichtet und auch keine der Grundschulen ist auf Ganztagsbetreuung vorbereitet." Die Teilnahme am vom Land Hessen initiierten "Pakt für den Nachmittag", für den es als einzige Form der Schulkindbetreuung derzeit noch Fördermittel gibt, setze eine Mensa voraus, so Klingler.

Außerdem diskutierte der Ausschuss noch über die Zusammensetzung des Arbeitskreises (AK) Kinderbetreuung. Dem Vorschlag der Verwaltung, künftig auch vier Vertreter der Elternbeiräte an dem AK zu beteiligen, wurde zugestimmt. Demnach soll sich der AK künftig wie folgt zusammensetzen:

je ein Vertreter der in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen,

der für die Kinderbetreuung zuständige Dezernent,

zwei Vertreter des Fachbereichs 50 (Familie und Soziales),

vier Vertreter der Elternbeiräte (zwei aus kommunalen Einrichtungen und zwei aus Einrichtungen in konfessioneller oder freier Trägerschaft),

vier Einrichtungsleiterinnen (zwei aus kommunalen, zwei aus konfessionellen oder freien Einrichtungen).