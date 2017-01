Mehr „Tempo 30“ in der Spargelstadt

Der Anfang wurde an der Goetheschule schon gemacht: Nun soll die Tempo 30-Zone in der Hagenstraße ausgeweitet werden.

LaMpertheim/Viernheim. Wo können im Straßenverkehr mehr Tempo 30-Beschränkungen eingeführt werden? Dieser Frage sollen Städte und Gemeinden in Hessen nachgehen, fordert Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Besonders im Fokus stehen sollen dabei Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime. Denn: "Kinder und Jugendliche, aber auch alte Menschen sind im Verkehr besonders gefährdet", heißt es in einer Pressemitteilung aus Wiesbaden.

In Lampertheim habe die Verwaltung mögliche Tempo-Reduktionen schon lange im Blick. "Bereits in den 90er Jahren haben wir in allen Wohngebieten Tempo 30 eingeführt", erklärte Uwe Becher, Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung, auf Anfrage.

Danach habe man das Augenmerk auf Kindertagesstätten und Schulen gerichtet. So sei etwa zunächst die 30er-Zone im Schulzentrum West ausgewiesen worden, gefolgt von der in der Hagenstraße im Bereich der Goetheschule. Und seit 2013 heiße es auch "Runter vom Gas!" an der Seehofschule Hüttenfeld in der Lampertheimer Straße.

Dennoch gebe es in der Spargelstadt noch weiteren Verbesserungsbedarf, machte Becher deutlich. Beispielsweise in der Wormser Straße. "Nach massiven Beschwerden der Anwohner haben wir für dort ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben", erläuterte er. Der Durchgangsverkehr Richtung Rosengarten bringe schließlich eine erhebliche Geräuschkulisse mit sich, da der vierte Bauabschnitt der Ostumgehung noch immer fehle.

Heim soll einbezogen werden

Zudem will sich die Stadtverwaltung der Verkehrsproblematik in der Hagenstraße noch einmal annehmen. Dort könne schließlich auch der komplette Abschnitt zwischen Wormser und Bürstädter Straße in eine Tempo 30-Zone umgewandelt werden. "Damit wäre der Bereich um das Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung miteinbezogen", sagte der Fachbereichsleiter.

Wie Lampertheim sieht sich auch die Nachbarstadt Viernheim in einer Vorreiterrolle, was Tempo 30-Regelungen betrifft. Eine derartige Geschwindigkeitsbeschränkung gebe es dort bereits an allen Schulen, Kitas und Pflegeheimen sowie am St. Josef-Krankenhaus, betonte Volker Klein, Leiter des Ordnungsamts, im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen". "Die rechtlichen Möglichkeiten dazu", so Klein, "haben wir schon vor einigen Jahren genutzt."