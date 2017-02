Meistertitel das nächste Ziel

Stolz präsentiert sich Arlind Zogaj vor dem Firmentor in seiner Gerüstbauermontur und zeigt die Urkunde, die ihn als Landessieger ausweist. © cid

Hofheim. Als bester Geselle seines Gewerkes im gesamten Bezirk der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main hat Arlind Zogaj seine Ausbildung als Gerüstbaumonteur bei der Hofheimer Firma Ingenieur-Gerüstbau Bender abgeschlossen. 98 Punkte hat er im praktischen Teil der Abschlussprüfung erreicht. Damit war er nicht nur Kammersieger, sondern auch Landessieger und durfte am Bundeswettbewerb in Berlin teilnehmen.

"Da musste ich eine Planung machen und eine Konstruktion aus Rohren und Kupplungen bauen", erzählt Zogaj im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen. Damit belegte er den vierten Platz und ist durchaus stolz auf das Erreichte - genauso wie sein Chef, Geschäftsführer Uwe Bender. Er hat Arlind Zogaj in seinen Betrieb geholt. Zuvor musste er bei dessen Vater aber einiges an Überzeugungsarbeit leisten. "Arlind arbeitete damals für einen Subunternehmer von uns. Er ist mir aufgefallen, weil er interessiert war und schnell unsere Sprache gelernt hat", berichtet Bender.

Überzeugungsarbeit nötig

Zogajs Familie stammt aus dem Kosovo. Dem Vater hätte es wohl gereicht, wenn der 22-Jährige arbeiten geht und Geld verdient. Bender hat ihm dann nach eigenen Aussagen aber klar gemacht, was es in Deutschland bedeutet, wenn man eine Ausbildung absolviert. So konnte er die Familie überzeugen. Zogaj hat zwei jüngere Brüder, für die er nun ein Vorbild ist. Und auch die anderen sechs Azubis in seiner Firma könnten sich ein Beispiel an der sehr guten Leistung des jungen Mannes nehmen, meint der Chef.

Zogaj ist in seiner Lehrzeit bei Bender schon viel herumgekommen und war auf etlichen Großbaustellen dabei wie dem Neubau der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt oder in Kassel bei der Sanierung des Herkules. "Mir macht es Spaß, immer was anderes zu machen und durch die ständigen Ortswechsel viel herumzukommen", bestätigt Zogaj. Dadurch habe er auch die Verzahnung unterschiedlicher Gewerke auf großen Baustellen kennengelernt.

"Wir haben hauptsächlich Auftraggeber aus dem Bereich Industrie und Denkmalschutz", erklärt Bender. Meistens bleiben die Azubis "in der zweiten Reihe", aber bei Zogaj sei das anders gewesen. Er durfte immer vorne mitmischen. Seit einem halben Jahr arbeitet der junge Mann nun schon als Kolonnenführer. Bender wird ihm nun noch die Ausbildung zum Meister finanzieren, die im Spätsommer beginnt und 18 Monate dauert. "Es ist Handwerk, aber mit einer hohen Eigenverantwortung. Und Arlind hat die recht schnell übernommen", betont der Geschäftsführer. Sein Unternehmen hat 30 Mitarbeiter als Monteure und in der Verwaltung.