Menschsein in einer Zeit voller Umbrüche

Lampertheim. Wer Martin Luther und die Reformation verstehen will, muss wissen, in welcher Zeit der Reformator gelebt hat. "Die Zeit der Ritter und Burgen ist vorbei", verweist Arne Polzer auf ein Missverständnis, wonach Luther noch dem Mittelalter zuzurechnen sei. Stattdessen sei der Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert von starken Umbrüchen geprägt.

Noch befinde sich die Menschheit im vorwissenschaftlichen Zeitalter. Geister und Hexen bevölkerten die Vorstellungswelt, die Inquisition übe Kirchenzucht aus. Auf dem Land seien die Menschen Leibeigene ohne individuelle Rechte. In den Städten entwickele sich hingegen ein wohlhabendes Bürgertum, wie der Nordheimer Pfarrer in der Lampertheimer Notkirche verdeutlicht.

Polzer setzt dort den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe, die auch in Lampertheim das 500. Jahr nach Luthers Thesenanschlag an der Wittenberger Schlosskirche würdigt. Dass das Mittelalter zu Luthers Zeit als abgeschlossen galt, zeigte sich laut Arne Polzer vor allem an der Entdeckung des heliozentrischen Weltbildes durch Kopernikus. Aber auch der Buchdruck durch Johannes Gutenberg habe der Neuzeit den Boden bereitet. Dadurch hätten sich Luthers Thesen binnen drei Wochen in Mitteleuropa verbreiten können.

Hölle und Fegefeuer

Der Glaube an Hölle und Fegefeuer habe sich unterdessen mehr und mehr als Druckmittel der Kirche erwiesen, um Menschen kontrollieren zu können. Luthers Protest gegen diese Kirche habe in der Auffassung gewurzelt, dass der damit verbundene Ablasshandel nicht mit biblischen Prinzipien zu vereinbaren sei.

Polzer skizziert die bewegende Epoche mit lebhaften Schilderungen, die den Zuhörern im Saal der Notkirche plastisch vor Augen führen, wie die Zeit beschaffen sein musste, in der Luther wirkte. Sein Werdegang - Schule, Eintritt ins Kloster, Priesterweihe, Theologiestudium - hat ihn, wie der Pfarrer ausführt, schließlich zur Erkenntnis geleitet, dass der Mensch nicht durch fromme Werke gerecht werde, sondern allein durch den Glauben an Gott. Damit sei Luther zwangsläufig in Konflikt mit der römischen Kurie geraten. Mit seinem Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 - den Polzer für historisch gesichert hält - habe sich Luther zum Feind des Papstes erklärt. Tatsächlich habe er im Pontifex den "Antichristen" gesehen. Auf dem Reichstag zu Worms habe sich Luther 1521 vor Kaiser Karl V. verantworten müssen. Er habe sich dort aber geweigert, seine Schriften zu widerrufen und anschließend Zuflucht auf der Wartburg bei Eisenach gesucht. Dort habe er mit der Übersetzung der Bibel begonnen.

Arne Polzer streift in seinem Vortrag auch die antijüdischen Äußerungen Luthers. Diese seien mit den damals weit verbreiteten Auffassungen kohärent gewesen, müssten aber seither zur "DNA des Protestantismus" gerechnet werden. urs