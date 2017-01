Hofheim/Bobstadt. Das Messdiener-Projektteam der katholischen Pfarrgemeinden aus Hofheim und Bobstadt fährt am Samstag, 28. Januar, zum Schlittschuhlaufen. Treffpunkt zur Abfahrt nach Mannheim ist um 14 Uhr an der Hofheimer Kirche. Danach werden die Teilnehmer in Bobstadt abgeholt. Beendet wird die Tour mit dem Besuch des Gottesdienstes in Bobstadt, der um 18 Uhr beginnt.

Die Organisatoren hoffen auf Eltern, die beim Fahrdienst unterstützen. Verbindliche Anmeldungen sind bis Samstag, 21. Januar, per Mail zu richten an Jürgen Kraus (bier.kraus@gmx.de), Andrea Schnell (damm.schnell@gmx.de) beziehungsweise Eva Winkler (eva.winkler9585@web.de). fh