„Messlatte liegt hoch, aber wir wollen drüber“

Lampertheim. Strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen und ein Altrhein, dessen momentaner Wasserstand keine Wünsche offenlässt - das waren die äußeren Gegebenheiten, die die zahlreichen Besucher anlässlich der Saisoneröffnung des Wassersportvereins (WSV) gestern vorfanden.

Welche öffentliche Wertschätzung der WSV erfährt, konnte man bei diesem Anlass unschwer erkennen. Nicht nur, dass aktive und passive Mitglieder gekommen, auch die lokale Politprominenz war fast vollständig vertreten. So konnte die Vorsitzende Erika Gabler Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass genauso begrüßen wie Bürgermeister Gottfried Störmer und Ersten Stadtrat Jens Klingler. Auch die Vertreter der Parteien Marius Schmidt (SPD), Thomas Bittner (FDP) und Edwin Stöwesand (CDU) waren erschienen sowie weitere Stadtverordnete.

Auf ein erfolgreiches Jahr 2016 blicke der Verein sowohl in sportlichen als auch in anderen Belangen zurück, sagte Gabler und erinnerte daran, wie viele freiwillige Arbeitsstunden nötig waren, um die umfangreichen Sanierungsarbeiten an den Vereinsgebäuden zu stemmen. Die neue Hallendecke mit Heizung, Beleuchtung und Lüftung habe auch den Etat beansprucht, dazu kamen die Kosten für den Kauf der Halle vom Wormser Ruderklub. Ausdrücklich bedankte sich Gabler bei den vielen Unterstützern. In sportlicher Hinsicht sei der Verein stolz auf die zahlreichen Titel, die errungen werden konnten. Alleine bei der Sportlerehrung der Stadt wurden 29 Aktive ausgezeichnet.

Bürgermeister drückt Daumen

Bürgermeister Störmer bescheinigte dem WSV, dass auch die Stadt stolz auf die gezeigten Leistungen sei. Dass das Gelände für die Saisoneröffnung hervorragend vorbereitet sei, wertete er als Zeichen dafür, dass die Mitglieder mit großem Engagement in ihrem Verein aktiv sind. Er werde die Daumen drücken, dass der sportliche Erfolg auch in dieser Saison anhalte.

"Wir haben uns um die sportliche Zukunft viele Gedanken gemacht und viel Neues im Verein aufgebaut", erläuterte Sportwart Dieter Brechenser. So habe der Verein mit der Pestalozzi- und der Goetheschule Arbeitsgemeinschaften gebildet, die den Kindern den Wassersport nahe bringen sollen. 36 Schulkinder kämen Montagsnachmittags zum Training. Um 17 Uhr begännen die Trainingsgruppen im Kanurennsport ihre Aktivitäten. Insgesamt 60 Kinder würden so an einem Tag betreut. Der Verein beschäftige mittlerweile zehn Trainer, von denen drei schon ab mittags zur Verfügung stehen. Das seien alles gute Voraussetzungen, um an den zahlreichen sportlichen Terminen und Meisterschaften erfolgreich teilzunehmen. "Wir haben 2016 die Messlatte ziemlich hochgelegt, da wollen wir in diesem Jahr noch drüber", verkündete Brechenser optimistisch.

Auch der Zweite Vorsitzende Rainer Vettel konnte für die Sparte Kanupolo sportliche Erfolge vermelden. Die Teilnahme an Turnieren sei zwar immer mit großen finanziellen Ausgaben verbunden. Teilnahmen an Turnieren in Amsterdam, Belgien oder München erforderten weite Reisen und entsprechenden Aufwand. Mit einem Kuchenverkauf wolle der Verein aber einen kleinen Beitrag erwirtschaften. Die Herrenmannschaft spielt mittlerweile in der dritten Liga und steht dort an vierter Stelle. Ziel ist der Aufstieg in die 2. Liga. Besonders stolz ist der WSV auf die Emily Bildat, Annika Adler und Stefanie Geiger, die inzwischen in Coburg spielen und schon in der U21-Nationalmannschaft aktiv waren.

Natürlich wurden auch wieder neue Boote in Betrieb genommen und getauft. Sophie Henkelmann taufte ihr Rennboot auf den Namen "Schwarzer Schatten", Stefanie Geiger gab ihrem Kanupoloboot den Namen "Johann". Das anschließende Gedränge am Bootssteg war groß. Über 40 Boote wurden zu Wasser gelassen. Die Zuschauer konnten sich dann noch über eine kleine Regatta freuen.