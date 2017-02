Lampertheim. In Zusammenarbeit mit cultur communal veranstaltet der MGV 1840 mit seinen Chören in der Martin-Luther-Kirche ein Konzert mit dem Titel "Herzstücke: Lieder, die uns am Herzen liegen". Das Konzert bietet unter der Leitung von Elisabeth Seidl Chormusik von der Klassik bis zur Moderne. Das Konzert findet am Samstag, 18. März, 20 Uhr, und am Sonntag, 19. März, 16 Uhr, statt. Karten sind erhältlich bei Horlé, Elektro Klingler, Hotel-Restaurant Darmstädter Hof, Gemeindebüro Martin Luther-Gemeinde, Rathausservice der Stadt Lampertheim sowie bei allen Sängerinnen und Sängern. Eintrittspreise: Erwachsene 12 Euro, Kinder bis 14 Jahren acht Euro. zg