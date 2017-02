Lampertheim. Über eine Spende in Höhe von jeweils 170 Euro können sich sieben Lampertheimer Kinderbetreuungseinrichtungen freuen, die für das Candlelight-Shopping im Dezember Dekoration gebastelt hatten. Die war in mehreren Geschäften ausgestellt und verkauft worden. Der Verkaufserlös und der Ertrag aus der Tombola, für die an dem Einkaufsabend Lose verkauft worden waren, ergaben zusammen einen Betrag von 1190 Euro, der nun auf alle Einrichtungen aufgeteilt wurde. Mitgebastelt hatten Kinder der Betreuung an der Seehofschule in Hüttenfeld, der Tagespflegeeinrichtung Kindervilla 123, der Schülerbetreuung der Pestalozzischule, der Kitas Europaring und Rosengarten, der Klasse 2a der Schillerschule und des Kindergartens Neuschloß. Einige Kinder kamen nun gemeinsam mit ihren Erzieherinnen ins Alte Rathaus, um die Spende von Bürgermeister Gottfried Störmer in Empfang zu nehmen. red (Bild: Nix)