Mit den Jahren gerät Impfen in Vergessenheit

Lampertheim. Fragt eine Frau ihren Mann: "Sag mal, wann bist du eigentlich das letzte Mal geimpft worden?" Er: "Keine Ahnung." Sie: "Guck doch mal in deinem Impfpass nach." Er: "Mmmh." Sie: "Wo hast 'n den?" Er: "Muss ich mal meine Mutter fragen." Was sich anhört wie ein schlechter Witz, war Teil einer realen Unterhaltung. Die Helferin einer Lampertheimer Arztpraxis überrascht das nicht: "Es gehört zu unserem Alltag, dass Patienten nicht wissen, wann sie das letzte Mal geimpft wurden oder dass sie ihren Impfausweis nicht finden." Nicht nur bei Männern gerate das Thema Impfen in Vergessenheit.

Hohe Impfraten bei Kindern

Während die große Mehrheit der Eltern bei ihren Kindern sehr auf den empfohlenen Impfschutz achte, lasse mit zunehmendem Lebensalter die Gewissenhaftigkeit in puncto Impfungen nach, hat Andreas Förster, Allgemeinmediziner und Sprecher des Gesundheitsnetzes der Lampertheimer Ärzteschaft (GALA), festgestellt. Insbesondere bei "Gesunden, die wenig Arztkontakte haben".

Welche Impfungen braucht man eigentlich? Das Gesundheitnetz der Ärzteschaft Lampertheim (GALA) empfiehlt: Wer sich unsicher ist, ob und wann eine Impfung oder Impfauffrischung ratsam ist, sollte einfach beim nächsten Arztbesuch seinen Impfausweis mitbringen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert übersichtlich und verständlich über alle von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlenen Impfungen (www.impfen-info.de). Die von der STIKO empfohlenen Impfungen werden von allen gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Bei darüber hinaus gehenden Impfungen lohnt sich ein Blick auf die Webseite der Krankenkasse, welche Kosten übernommen werden. Private Kassen orientieren sich in der Regel ebenfalls an den Empfehlungen der STIKO. Welche Impfungen sie darüber hinaus zahlen (zum Beispiel Reiseschutz) hängt vom gewählten Tarif ab. lex

Gleichzeitig überschlagen sich aber in den Medien die Meldungen: "Masern im Lahn-Dill-Kreis ausgebrochen" oder " Zahl der Keuchhusten-Fälle in Deutschland auf neuem Höchststand". Von der Grippewelle, die in diesem Jahr (fast) alle überrollt, ganz zu schweigen. Selbst wer seinen Impfausweis zur Hand hat, ist verunsichert. Reicht der dort vermerkte Impfschutz?

Im Zweifelsfall sollte man mit dem Impfausweis zum Hausarzt gehen, rät Andreas Förster. Wer das Dokument nicht findet oder verloren hat, bekommt hier ein neues und wird behandelt, als wäre er überhaupt nicht geimpft. Denn "überimpft" werden könne man nicht, versichert Förster: "Besser zuviel geimpft als zu wenig." Bei der Frage, gegen was man sich impfen lassen sollte, hält sich GALA an die Empfehlungen der beim Robert-Koch-Institut in Berlin ansässigen Ständigen Impfkommission (STIKO).

Einige Impfungen legen die Lampertheimer Ärzte ihren Patienten besonders ans Herz. Dazu zählt die Grippeschutzimpfung, vor allem für chronisch Kranke, Schwangere und alle über 60-Jährigen. "Denn so viele Influenzafälle wie in diesem Jahr haben wir in unseren Praxen noch nie gesehen", berichtet Förster. Darunter seien auch einige schwere Verläufe gewesen, mit intensivmedizinischer Behandlung. "Das sollte die Leute wirklich veranlassen, sich beim nächsten Mal impfen zu lassen." Besonders appelliert der GALA-Sprecher hier an Personen, die in medizinischen Bereichen arbeiten. Wenn sie sich nicht immunisieren lassen, bestehe die Gefahr, dass sie kranke und geschwächte Menschen anstecken.

Förster kennt auch sogenannte Impfversager, Menschen, die trotz Impfung an Grippe erkrankt sind. Doch selbst bei ihnen habe sich die Impfung "gelohnt", betont der Arzt, da die Krankheit mit Impfung in der Regel leichter verlaufe als ohne.

Auffrischungen werden vergessen

Für besonders wichtig halten die Lampertheimer Ärzte außerdem die Impfung gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). "Weil der Kreis Bergstraße zum Hochrisikogebiet gehört", so Förster. Es gebe zwar relativ wenige Erkrankte, doch die hätten mit schweren Krankheitsverläufen und kaum behandelbaren Spätfolgen zu kämpfen. Wer sich impfen lässt, sollte daran denken, dass nach drei Jahren eine Auffrischung fällig ist.

Aufgefrischt werden sollte auch die Keuchhusten-Impfung, unter anderem einmal im Erwachsenenalter. Sie wird in der Regel als Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten-Kombinationsimpfung verabreicht. Diese Impfauffrischungen sind es aber, die bei vielen in Vergessenheit geraten. "Da wäre eigentlich ein Recall-System sinnvoll", meint der GALA-Sprecher, also eine Erinnerung seitens der Arztpraxis, dass beim Patienten eine Impfauffrischung fällig ist. Doch das sei angesichts der Datenschutzbestimmungen nicht so einfach umzusetzen.

Trotz seiner, aus Ärztesicht, großen Bedeutung stößt das Thema Impfen generell auf wesentlich weniger Interesse als viele andere medizinische Themen - so auch in Lampertheim. Förster erinnert sich noch gut: "Das GALA-Gesundheitsforum dazu war das mit Abstand am schlechtesten besuchte."