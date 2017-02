Mit Gesamtergebnis zufrieden

Lampertheim. Mehrere E-Fußballteams des TV Lampertheim waren beim vereinseigenen TVL-Hallencup im Einsatz. Der Start gegen die SG Viktoria Mauer verlief für die E2 recht ausgeglichen. Obwohl der Gegner dem TVL gegenüber körperlich überlegen schien, verlief der größte Teil des Spiels vor dem gegnerischen Tor. Die gute Abwehrarbeit des TVL verhinderte das eine oder andere Gegentor, so dass die Partie 0:0 zu Ende ging.

Danach musste die E3 gegen den SG Limburgerhof antreten. Auch hier war es ein ausgeglichenes Spiel. Einmal vermochte die Verteidigung dem Druck des Gegners nicht standhalten, so dass diese Partie mit 1:0 an Limburgerhof ging.

Die beiden nächsten Spiele der E2 verliefen eher unglücklich. Gegen den JFV Bürstadt zeigte die Mannschaft zwar ein starkes Spiel, konnte aber die guten Torchancen nicht verwerten und es kam zu einer Niederlage.

Auch der SV Pfingstweide war körperlich überlegen, teilweise sogar einen Jahrgang älter. Von Anfang an spielte sich alles vor dem Tor des TVL ab, so dass schnell die ersten Tore fielen. Dem konnte die E2 nichts entgegensetzen, und so gab es auch hier eine Niederlage gegen den späteren Turnierzweiten.

Die E3 hingegen konnte sich im zweiten Spiel mit 1:0 gegen Eintracht Bürstadt durchsetzen. Sie kam dann nach dem frühen Torerfolg schwer ins Spiel und dominierte nur noch die restlichen Minuten der Partie, was allerdings nicht für eine Erhörung des Endergebnisses sorgte.

Im letzten Spiel unterlag die E3 dem späteren Turniersieger FV Graben. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen zog sie ins Viertelfinale ein, traf jedoch wieder auf den FV Graben und unterlag erneut. Als Belohnung durften die zwölf besten Spieler der gesamten Mannschaft am "Mannheimer Morgen"-Masters 2017 teilnehmen.

Namhafte Mannschaften

Das Besondere war, dass die Spieler neben den eigenen Spielen auch noch den zweiten Teil der Vorrunde, das Halbfinale sowie das Finale der Herren mit namhaften Mannschaften aus der Rhein-Neckar-Region wie dem SV Waldhof Mannheim, FSV Riedrode (Turniersieger TV Lampertheim Hallencup 2017), TV Lampertheim und viele mehr anschauen konnten.

Mit dem Gesamtergebnis, einem vierten Platz, konnte die E2 zufrieden sein. Bereits im ersten Spiel gegen die Spvgg 06 Ketsch führte der TVL schnell. Trotz Gegentor kurz danach konnte sie ihre Führung ausbauen und bis zum Ende der Partie auf 4:1 erhöhen. Gegen den SC Rot-Weiß Rheinau 1952 im zweiten Spiel verloren die Spargelstädter klar mit 0:2. Im dritten Spiel gegen den LSV 1864 Ladenburg starteten die Jungs vom TVL stark. Das Spiel verlief ausgeglichen mit guten Chancen auf Seiten des TVL. Jedoch war das Glück auf Seite des Gegners, der einen der wenigen Torschüsse verwandelte und so mit 1:0 siegte.

Im letzten Spiel wollten die Lampertheimer einen Sieg nach Hause bringen und führten schon früh mit 1:0. Allerdings konnte der TVL seine Führung nicht verteidigen, so dass die letzte Partie mit 2:2 endete. Alles in allem war das Turnierwochenende eine starke Leistung der Jungs und das Masters entschädigte für alle verlorenen Spiele des Wochenendes. fh