Mit Herzenswärme auf musikalische Zeitreise

Lampertheim. Woran kann man romantische Musiker erkennen? Daran, dass sie mit viel Einfühlungsvermögen und Herzenswärme die dargebotenen Lieder interpretieren. Wie jetzt das Musikertrio im London Pub: Roland Joubert (Gitarre, Gesang), Matthias Karb (Piano, Gesang) und Dominik Götz (Perkussion). Neben dem Feingefühl verfügen die Musiker auch über technisches Geschick.

Roland Joubert ist ein virtuoser Gitarrist. "Wir präsentieren heute unser Neujahrskonzert", verkündete er: "Schön, dass ihr da seid." Damit meinte er die zahlreichen Gäste und seine Musikerkollegen. Matthias Karb sei seine rechte Hand, weil beide Musiker oftmals zusammenspielten und auch den Perkussionisten Dominik Götz schätze er sehr, wie Joubert beteuerte.

Im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen" ließ der deutsche Musiker das vergangene Jahr Revue passieren. Joubert stammt aus Südafrika, hat aber die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. "Ich bin 2016 durch die Republik getourt und habe in vielen Shows mitgemacht", berichtet Joubert. Aber ein bedeutendes Ereignis war für den Musiker, dass er mit großem Erfolg den Song "Life is a Journey" für den Kinofilm "Passion for Planet" geschrieben hat. Der Film war vergangenes Jahr in den Kinos zu sehen und erhielt beim Max Ophüls Film Festival zwei Awards: "Bester Newcomer Film" und "Bester Filmmusik Preis". "Mein Lied läuft am Anfang des Films und beim Abspann", erklärt der Lampertheimer Gitarrist.

Das Spargelstädter-Musikertrio, so wie es jetzt auf der Kleinkunstbühne agierte, musizierte überdies zur After-Show-Party der Wormser Nibelungenfestspiele. "Okay, jetzt hau'n wir rein", startete Joubert im London Pub eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte. Mit dem Song "No Rain" der Gruppe Blind Melon, der von "Lay Down Sally" - Songtext von Eric Clapton - gefolgt wird. Oftmals handelten die Lieder von der Liebe und vor allem dann wurden sie von Joubert und Karb besonders gefühlsbetont gesungen.

Matthias Karbs Stimme wurde immer rauchiger. Das klang zwar sexy, aber ihn plagte eine Heiserkeit. Joubert lobte Karb, denn dieser ist Pianist, Bassist und Sänger zugleich. Er würdigte auch den ambitionierten Percussionisten Götz, der die Vielseitigkeit seiner Caron aufzeigte. Die gespielten Titel gaben den Musikern Gelegenheit für interessante instrumentale Passagen. Wie bei Pink Floyds "Wish You Were Here".

Bejubelte Klassiker

"Hey Joe" von Jimi Hendrix und "Layla", ein Klassiker von Eric Clapton, der seinerzeit Grammys erntete, wurden bejubelt. Mit den Coverversionen sei das so eine Sache, meinte Joubert. Denn meistens sei es ein Cover vom Cover, beispielsweise der Song "Unchain My Heart", interpretiert von Joe Cocker, aber der Original-Interpret sei Ray Charles. Oder wie bei "Black Magic Woman", gecovert von Santana, aber eigentlich von Peter Green geschrieben.

Beim Titel "Message In A Bottle" von "The Police" ging im London Pub die Post ab. Die Besucher applaudierten begeistert im Rhythmus mit. Und sie erklatschen sich zwei Zugaben.