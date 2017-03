Mit „Herzstücken“ viele Herzen bewegt

Lampertheim. Jeder Chor unterliegt dem musikalischen Wandel der Zeit. Aber aus der Fülle der gesungenen Lieder gibt es immer einige, welche die Zeiten überdauern und immer wieder gerne gesungen werden. So entstand beim MGV 1840 die Idee, aus diesen bevorzugten Musikstücken - den "Herzstücken" - ein Konzert mit allen Chören zu kreieren.

Der Männerchor unter der Dirigentin Elisabeth Seidl setzte mit der "Vesper" von Beethoven in der Martin-Luther-Kirche den ersten Akzent. Der erste Tenor glänzte hierbei mit Friedrich Medert. Auch der gemischte Chor bewegte sich mit dem "Ave Verum" von Mozart im klassischen Repertoire. Der Frauenchor zeigte mit "Venite populi" von Rheinberger, das sich die intensive Probenarbeit gelohnt hat. Der Chor Joyful begeisterte mit dem Hit "Hallelujah" von Leonard Cohen. Begleitet wurden die Sänger am Piano von Manuel Jandl, am Kontrabass oder E-Gitarre von Frank Willi Schmidt und am Schlagzeug von Michael Fischer.

Der Männerchor sorgte mit Schuberts "Die Nacht" für einen weiteren Höhepunkt. Der gemischte Chor sang den "Liebesliederwalzer" von Brahms. Elisabeth Seidl spielte dazu am Klavier vierhändig mit Manuel Jandl. Als Vertretung am Dirigentenpult verdiente sich Hans Ludwig Griesheimer seine ersten Sporen. Zum "Chor der Gefangenen" von Verdi vereinigten sich alle Sänger auf den Altarstufen. Etwa 90 Stimmen füllten den Kirchenraum aus. Der zweite Teil war der leichteren Muse gewidmet. Der gemischte Chor trat mit dem "Zigeunerleben" von Schumann auf, die Männer sangen das "Jägerlied" aus dem Freischütz.

Schnipsen zu "Africa"

Der Chor Joyful fühlte sich mit "Fields of Gold" oder "Just The Way You Are" zu Hause. Zum Hit "Africa" wurde mit den Fingern geschnipst, unterstützt von E-Gitarre und Percussion. Das Männerensemble des MGV brachte Lieder von Herbert Grönemeyer, darunter "Mambo" oder "Männer". Das "Trinklied" aus Verdis La Traviata vereinigte noch einmal alle Chöre zum Finale.

Langanhaltender Beifall dankte den Akteuren, eine Zugabe war selbstverständlich: "Teure Heimat" von Verdi. Holger Schneibel dankte für die Unterstützung der Luthergemeinde sowie cultur communal, Dirigentin Elisabeth Seidl konnte sich über ein Blumenbuket freuen. sto