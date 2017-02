Mit Humor gegen Altersbeschwerden

Lampertheim. Ein lustiges Völkchen, normalerweise Senioren genannt, hatte sich am Nachmittag der Weiberfastnacht im Jugendheim der katholischen Pfarrei Mariä Verkündigung eingefunden. Dabei zu sein, wenn der Höhepunkt der Fastnacht eingeläutet wird, das veranlasste auch etliche Bewohner des Altenheims Mariä Verkündigung, sich auf den Weg zu machen. Traditionell ging es aber erstmals mit einer kleinen Andacht los.

Gemeindeseelsorgerin Monika Windörfer hatte das Thema "Ich zähle täglich meine Sorgen" gewählt und empfahl den anwesenden Narren, vom Alltag los zu lassen. Passende Sprichwörter hatte sie auch im Gepäck, darunter den Spruch "Die Sorge geziemt dem Alter, damit die Jugend eine Zeitlang sorglos leben kann", zitierte sie dabei augenzwinkernd.

Das Helferteam um Rita Sebert hatte alle Vorbereitungen getroffen und es gab Kaffee mit Kräppel und Kuchen. Monika Korb servierte selbstgemachten Eierlikör in drei Geschmacksstufen, dermaßen eingestimmt konnte man schunkeln und sich an den Wortbeiträgen erfreuen. Monika Windörfer ging in die Bütt und beleuchtete das Verhältnis zwischen Jung und Alt. Rosemarie Münch schilderte mit Humor die Beschwernisse des Alters. Viele zustimmende Lacher waren der Lohn.

Mit 86 Jahren in der Bütt

Irma Kessler aus Bürstadt ist auch immer dabei, wenn es um Beiträge für die Bütt geht. Mit 86 Jahren braucht sie keine Unterlagen, um ihre Geschichten zu erzählen. Sie hatte eine Urlaubsreise im Gepäck bei der sie zum Schluss zur Erkenntnis kam, dass es zu Hause doch am Schönsten ist. Zwischendurch legte Rita Sebert die passende Fastnachtmusik auf, ehe den Abschluss der Büttenredner Ingrid Lutz machte. Wortverdrehungen waren ihr Thema und auch hier war ihr der Beifall gewiss.

Ein Geburtstagskind gab es auch. Rudolf Steiner wurde 83 Jahre und erhielt ein kleines Präsent. Die Küche hatte mittlerweile den Heringssalat (dreimal eingelegt, wie betont wurde) mit Pellkartoffeln vorbereitet.