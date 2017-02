Mit kritischem Blick in der Stadt unterwegs

Lampertheim. Mit einem Mal war es mucksmäuschenstill im Sitzungssaal des Stadthauses. Petra Brandt, Vorsitzende des Behindertenbeirats, war nach vorn gekommen und sagte etwas - und zwar in Gebärdensprache. Den meisten Anwesenden im Saal erging es, wie es sonst oft Menschen mit Hörbehinderungen geht: Sie verstanden gar nichts. Dabei hatte Brandt doch nur etwas ganz Einfaches gesagt: Wer sie ist und was sie macht. Damit hatte Brandt den Kommunalpolitikern, Verwaltungsvertretern und Zuhörern im Publikum ganz schnell klar gemacht, um was es denen, die sich im Behindertenbeirat ehrenamtlich engagieren, geht: Anderen zu zeigen, wie es ist, ausgegrenzt zu sein, und wie wichtig Teilhabe ist.

Teilhabe ist das Gegenteil von Ausgrenzung. Es geht um Zugehörigkeit, um Mitmachen, Mitentscheiden, Mitbestimmen - auch für Menschen mit Einschränkungen. Inklusion ist das Fachwort dafür und es ist ein Menschenrecht, das in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben wurde. Inklusion versteht Brandt nach eigener Aussage am liebsten als Abkürzung für "In kluger Mission". Deshalb engagiere sie sich in dem Gremium, das es seit November 2015 in Lampertheim gibt. Damals wurde der Behindertenbeirat gegründet. Zu seinen Aufgaben zählt:

die Lebenssituation behinderter Menschen einzuschätzen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, zum Beispiel auch hinsichtlich barrierefreien Wohnraums;

die Stadtverwaltung und andere Stellen wie zum Beispiel die Verantwortlichen im Nahverkehr bei städtebaulichen oder anderen Planungen und Vorhaben zu beraten, dabei geht es vor allem um eine barrierefreie Gestaltung der Umwelt und öffentlicher Gebäude und Einrichtungen;

den Austausch und die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen, Verbände und Einzelpersonen, die sich mit den Belangen Behinderter befassen, zu fördern.

In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses hat Brandt gemeinsam mit Jochen Halbauer über die Arbeit des Behindertenbeirats im vergangenen Jahr Bericht erstattet. Dabei wurde deutlich, wie aktiv die 14 Mitglieder ihre Arbeit angehen. So konnten sie von neun Sitzungen des Gremiums, einem Aktionstag zum Thema Barrierefreiheit im Mai, einem Treffen mit dem Seniorenbeirat und mit dem Jugendbeirat und der Einführung einer monatlichen Sprechstunde berichten. Außerdem hat der Beirat einen Flyer erstellt, mit dem er auf sich aufmerksam macht.

Parkplätze überprüft

Ein großes Anliegen ist dem Gremium das Thema Mobilität. Hier seien im vergangenen Jahr alle 20 Behindertenparkplätze in der Kernstadt in Augenschein genommen worden. Dabei sei herausgekommen, dass 19 von den Maßen her nicht den Normvorgaben entsprachen. Zwei habe die die Stadt inzwischen angepasst.

Auch die Hans-Pfeiffer-Halle und das Adam-Günderoth-Stadion hat der Behindertenbeirat kritisch begutachtet und dabei zahlreiche Defizite ausgemacht - bei der Zugänglichkeit und der sanitären Ausstattung ebenso wie bei der Beschilderung. Gerade das Thema Toiletten sei von großer Bedeutung. Davon abgesehen, dass es ohnehin zu wenige öffentlich zugängliche behindertengerechte Toiletten gebe, entsprächen die vorhandenen in der Regel auch nicht den aktuellen Vorgaben. Hier sieht der Beirat großen Handlungsbedarf.

Gerne hätte der Beirat im vergangenen Jahr ein Projekt mit dem Titel "Leuchtturmachse" in Angriff genommen. Dabei sollte der Fußweg zwischen Dietrich-Bonhoeffer-Haus und Altenheim Mariä Verkündigung barrierefrei umgestaltet werden, um ein Zeichen zu setzen. Allerdings sei die Strecke derart problembehaftet, dass eine kostengünstige Lösung bisher nicht gefunden werden konnte, hieß es in dem Jahresbericht.

Ein positives Ergebnis konnte Brandt vermelden: Die Biedensand-Bäder hätten den Beirat um Rat gefragt, als es darum ging, einen Lifter für das Schwimmbad anzuschaffen, mit dem Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ins Wagen gehievt werden können. Betroffene hätten die verschiedenen Modelle gemeinsam mit den Bäder-Verantwortlichen ausprobiert und dann für ein Modell entschieden, das nun bald geliefert werden soll.

Neues Büro nächstes Ziel

Nächstes Ziel ist ein barrierefreies, rollstuhlgerechtes Büro im Stadthaus oder dem Haus im Römer, in dem auch die Sprechstunden in vertraulicher Atmosphäre abgehalten werden können. Außerdem wünscht sich der Beirat eine Zugangsrampe am Alten Rathaus, damit Menschen mit Rollstuhl oder Rollatoren Veranstaltungen, die hier angeboten werden, ebenfalls besuchen können. Dieses Projekt sei auf dem Weg, der Magistrat werde noch in diesem Monat darüber beraten, erklärte Erster Stadtrat Klingler im Anschluss an Brandts Bericht. Auch Büro und Toilette sieht er auf einem guten Weg, da die Verwaltung sich ohnehin mit den Räumlichkeiten in den beiden Verwaltungsgebäuden zu befassen habe.