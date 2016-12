Mit Musik auf Weihnachten einstimmen

Die Katholische Kirchenmusik beim Neujahrskonzert 2015. © Ja

Lampertheim. Das Orchester des Katholischen Kirchenmusikvereines (KKMV) gestaltet am 25. und 26. Dezember die Weihnachtsgottesdienste in Mariä Verkündigung und St. Andreas mit. Helmut Baumer wird mit seinen Musikern vor Beginn der Gottesdienste die Gemeinde mit Weihnachtsliedern auf die heilige Messe einstimmen.

Während des Gottesdienstes bringt das Orchester "Weihnachtsgebet", "We wish you a Merry Christmas", "Es wird scho glei dumpa", sowie "Stille Nacht" zu Gehör. Die Messfeier am 25. Dezember in Mariä Verkündigung beginnt um 10 Uhr, in St. Andreas am 26. Dezember um 10.30 Uhr.

An Heiligabend werden die Musiker wieder zwischen 14 und 16.30 Uhr in Lampertheim an verschiedenen Stellen für die Bevölkerung Weihnachtslieder spielen. Wie in den vergangenen Jahren eröffnen die Musiker gemeinsam mit dem Evangelischen Posaunenchor das 24. Türchen auf dem Schillerplatz um 14 Uhr.

Klingender Segen

Danach trennen sich die Wege der beiden Orchester, die jeweils an verschiedenen Stellen musizieren. Auf diese Art möchten die Musiker allen Lampertheimern eine gesegnete Weihnacht wünschen und die Menschen auf das Christfest einstimmen. Unter anderem spielt der Katholische Kirchenmusikverein im Europaring, vor der Kinderchristmette in St. Andreas, in der Schwalbenstraße, im Bonhoeffer-Haus und in Mariä Verkündigung. Alle Lampertheimer sind eingeladen, die Fenster zu öffnen oder zu den Musikern zu gehen und die Lieder anzuhören oder auch mitzusingen.

Schon jetzt möchte der Kirchenmusikverein auf das traditionelle Neujahrskonzert im Jugendheim Mariä Verkündigung hinweisen, das am 1. Januar, 11 Uhr, beginnt. Unter dem Motto "Mit Schwung ins neue Jahr" besteht bei Rippchen mit Kraut und einem Glas Bier die Gelegenheit, sich gegenseitig alles Gute für das bevorstehende Jahr 2017 zu wünschen. Neben Musik, Speisen und Getränken wird eine große Tombola vom Verein gestellt. Neumitglieder, die am Neujahrstag während des Konzerts in den Verein eintreten, erhalten ein Präsent.

Während des Neujahrskonzerts startet auch der Eintrittskartenverkauf für die Jubiläums-Prunksitzung des NCV, die am Faschingssamstag, den 25. Februar im Jugendheim stattfinden wird.

Zum Neujahrskonzert ist die gesamte Bevölkerung in das Jugendheim Mariä Verkündigung eingeladen, der Eintritt ist frei. zg