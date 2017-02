Mit Spende gegen Mauern

Lampertheim. Zahlreiche soziale Einrichtungen im Ried, angesiedelt in den Kommunen von Lampertheim bis Biblis, konnten sich auch in diesem Jahr über eine Spende der Sparkasse Worms-Alzey-Ried freuen. Zur Spendenübergabe hatten sich die Vertreter der Einrichtungen im Sitzungssaal der Sparkasse in der Wormser Straße versammelt, um das Geld entgegenzunehmen, aber auch um Auskunft über die Verwendung der Gelder zu geben.

6800 Euro waren in dem Spendentopf zusammengekommen, wie Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Marcus Walden bei der Begrüßung erläuterte. Die weltpolitischen Mau- ern, die zur Zeit errichtet würden, nahm er als warnendes Beispiel für Trennung und mangelnde gegenseitige Hilfe. Hilfsbedürftigkeit werde in einem solchen Szenario nicht mehr wahrgenommen. Sein Institut wolle mit dieser Spende dieser Entwicklung entgegenwirken. Ferner brachte Walden seine Anerkennung über das Engagement der Ehrenamtlichen zum Ausdruck.

Sparfreudige Kunden

Abhängig ist die Höhe der Spendensumme von der Sparfreudigkeit der Kunden, die Lose im Wert von 5 Euro kaufen können, wovon ein Viertel in den Spendentopf fließt, erläuterte der Sparkassenchef. Gebietsdirektor Willi Sztorc verlas anschließend die Liste der 17 Organisationen, die Spendenempfänger sind. Die verteilten Summen reichten von jeweils 250 bis 1000 Euro.

Besonders freuen konnten sich die Arbeiterwohlfahrt Lampertheim und die Ökumenische Diakoniestation, die jeweils mit 1000 Euro bedacht wurden. Das Altenpflegeheim St. Elisabeth Bürstadt und das DRK Bürstadt nahmen 500 Euro in Empfang. Teils werden die Gelder nach Angaben der Einrichtungen in Investitionen ins Inventar oder in Gebäude gesteckt, aber auch Ausflüge von Behinderten und die Ausrüstung der Jugend mit einheitlicher Dienstkleidung, wie sie zum Beispiel beim DRK in Bürstadt vorgesehen ist, sollen bezuschusst werden.

Die Spendenbeträge im einzelnen: Altenpflegeheim St. Elisabeth Bürstadt 500 Euro. AWO Lampertheim 1000 Euro. AWO Hüttenfeld 250 Euro. DRK Lampertheim 750 Euro. DRK Bürstadt 500 Euro. DRK Biblis 400 Euro. DRK Groß-Rohrheim 400 Euro. Ökumenische Diakoniestation Lampertheim 1000 Euro. VdK Lampertheim, VdK Hofheim, VdK Biblis, VdK Bürstadt, VdK Nordheim und VdK Groß-Rohrheim je 250 Euro. Altenheim Maria Verkündigung Lampertheim 500 Euro.