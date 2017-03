Mondhexen wollen tanzen

Lampertheim. Fastnachtbegeisterte werden sie längst kennen, denn sie treiben auf zahlreichen Veranstaltungen ihr Unwesen. Und das weit über die Stadtgrenzen von Lampertheim hinaus: die Mondhexen LU-LA um "Owwahexe" Petra Dembski. Die fünfte Jahreszeit ist vorbei und somit ihre Hexerei. Der "Teufel" Peter Fritz wurde Aschermittwoch in die Hölle geschickt. Im weltlichen Leben zurück, hatte der Vorstand der Hexenzunft jetzt zur Jahreshauptversammlung eingeladen.

"Wir haben uns im Februar 2016 gegründet, aktuell zählen wir 23 Hexen", erklärte die Vorsitzende. "Wir waren in aller Munde und haben uns einen guten Namen gemacht." Doch darauf wollen es die Hexen inklusive Teufel in der nächsten Kampagne nicht beruhen lassen. "Wir haben viel vor", machte Dembski neugierig. Am 12. November läuten die Hexen die Fastnacht ein und feiern ihr Ordensfest in der Zehntscheune, mit Hexentaufe, eigenen Vorführungen und einer Lichtershow von Fritz.

Auch hat die Zunft für den 20. Januar 2018 die Zehntscheune für ihren Hexenball gemietet. Das Motto heißt "Wir wollen mit euch tanzen, tanzen, tanzen". Es werde eine Mischung von Tanzveranstaltung und Prunksitzung sein, erklärte Gaby Gonschorek. "Wir wollen alle Generationen ansprechen", erklärte der "Teufel" Fritz.

"Dass wir uns als Verein am 28. Mai beim Familienfest für den AZ Vogelpark engagieren, ist für uns selbstverständlich", verkündete Dembski. Die Hexen wollen Kuchen backen und diese während der Benefizveranstaltung zugunsten des Parks verkaufen. Geplant ist auch eine Feuershow von Peter Fritz.

"Vom 11. November bis Aschermittwoch können wir auch als Hexen gebucht werden, beispielsweise für Firmenfeiern", erklärte die Vorsitzende. Der Verein ist dafür auf Facebook präsent. Die Tanz-Trainerinnen Gaby Gonschorek und Marina Stuhr verrieten, dass es in der kommenden Saison ein Hexenmariechen geben wird. Die junge Hexe heißt Jacqueline Fritz. Dazu gesellt sich ein Tanzpärchen.

Petra Dembski ließ das abgelaufene Geschäftsjahr vor den Mitgliedern Revue passieren: "Ich bin stolz, dass der Verein so stark gewachsen ist und damit das Jahr 2016 so erfolgreich für uns war." Die Hexenzunft nahm an einer Vielzahl Fastnachtsveranstaltungen und Umzügen, darunter in Mannheim, teil. roi