Neuschloß. Mit einem Gottesdienst und anschließendem Neujahrsempfang ist die evangelische Johannesgemeinde Neuschloß ins neue Jahr gestartet. Pfarrer Reinald Fuhr stellte in der Andacht ein Bild des Künstlers Eberhard Münch in den Mittelpunkt, dem die diesjährige Jahreslosung zugrunde liegt ("Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch", Hesekiel 36,26). Münch arbeitet als freier Maler und Raumgestalter. Er hat Aufträge für sakrale Großraumgestaltung, Rekonstruktionen und Neuinterpretationen historischer Wandmalereien im In- und Ausland. Er hat auch den Gemeinderaum in Neuschloß nach seiner Renovierung künstlerisch ausgestaltet. Nach der Andacht stießen die Besucher noch auf das neue Jahr an. ron