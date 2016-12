Musik von Telemann für das Naturhorn

Worms. Das neue Jahr mit einem Klassikerlebnis der besonderen Art zu beginnen, hat in der Wormser Pauluskirche Tradition: Das Neujahrskonzert in der Wormser Klosterkirche am 1. Januar um 17 Uhr eröffnet das neue Kalenderjahr. Perlen der Barockmusik, Bachs Brandenburgische Konzerte oder Händels Wassermusik konnten Freunde der historischen Aufführungspraxis in der Vergangenheit erleben, aufgeführt von barocken Spezialisten.

2010 in Worms gegründet, hat sich das erste und einzige Wormser Barockorchester mit dem Namen Pulchra musica ein großes Renommee erworben. In vier Aufnahmeprojekten sind Weltersteinspielungen von Graupner, Mattheson und Telemann entstanden, zudem sind Kantaten von Telemann als Weltersteinspielung erschienen.

250. Todestag

Die Formation agiert deutschlandweit und kann auf eine Zusammenarbeit mit führenden Musikerpersönlichkeiten sowie Einladungen zu renommierten Festivals zurückblicken. Das diesjährige Programm widmet sich Georg Philipp Telemann. Dieser galt seinen Zeitgenossen als einer der wichtigsten Tondichter überhaupt. Ging es um die Besetzung einflussreicher Stellen, dachte man zuerst an ihn. 2017, im Jahr seines 250. Todestages, gedenkt die Musikwelt jenes Barockkomponisten.

Das Werk Telemanns - die Forschung geht heute von über 3600 aus - umfasst Solokonzerte für alle Instrumentengattungen. So hinterließ er auch zahlreiche Konzerte für das Horn, die in Sachen Virtuosität höchste Ansprüche an die Ausführenden stellen. Komponiert sind die Werke für das ventillose Naturhorn.

Mit Karen und Ulrich Hübner sind zwei Experten auf dem Gebiet des Naturhorns zu hören: Gemeinsam mit dem Barockorchester Pulchra musica huldigen sie im Neujahrskonzert 2017 Telemann.

Karten sind im Vorverkauf in Worms bei Bücher Bessler, der Kunsthandlung Steuer sowie im Dominikanerkloster St. Paulus zu erwerben. zg