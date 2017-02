Musikbegeisterte Handballer

Lampertheim. Am Fastnachtssamstag, 25. Februar, ab 20.11 Uhr, werden viele fröhliche Helau-Narrenrufe durch das Jugendheim erschallen. Der Nubbelaner Carneval Verein (NCV), das Fastnachtsgremium der Gemeinde Mariä Verkündigung, feiert sein elftes närrisches Jubiläum.

"Hereinspaziert zur närrischen Geburtstagssitzung des NCV", so wird Sitzungspräsident Florian Weppelmann die Gäste feierlich begrüßen und durch die närrische Veranstaltung führen. "Auf die Fastnachtsfreunde wartet ein buntes und amüsierendes Programm", verspricht der Sitzungspräsident.

Das Publikum kann sich auf witzige Büttenreden, tolle Tanzeinlagen und musikalische Beiträge freuen. Der Programmablauf steht ganz im Zeichen des Narren-Geburtstages, und deshalb verrät der Fastnachtschef: "Weil im Mittelpunkt der Darbietungen unser närrisches Jubiläum steht, heißt das Motto 'Elf Jahre schon, es ist kein Scherz, erfreut der NCV das Narrenherz!'". Anlässlich der großen Jubiläumsparty werde es auch noch die eine oder andere Überraschung geben, macht Weppelmann neugierig. Welche? Da hüllt sich der Sitzungspräsident in Schweigen.

Bütten mit Lokalkolorit

Christine Weppelmann schlüpft in die Rolle der Margit Sponheimer. Anlässlich des NCV-Jubiläums werden die Funkengarde und die Ranzengarde einen tänzerischen Querschnitt aus Veranstaltungen der vergangenen Jahre präsentieren. In Büttenreden wird Lokalkolorit versprüht. Der Stolz der katholischen Gemeinde ist die hauseigene Band "Tornschlabbe". Sie spielen während der Sitzung Fastnachts- und Stimmungslieder am laufenden Band und werden Narrenstimmung pur verbreiten: den Karnevalisten mit ihrer Musik einheizen und den Saal zum Kochen bringen. Derzeit ist die Band am Proben, damit die Bandmitglieder zur Sitzung in Hochform sind.

Schlagzeuger Markus Niebler berichtet, wie es 1988 zur Gründung der Band kam: "Nach einem Handballtraining, aus einer Laune heraus." Und über den Bandnamen fügt Markus Niebler hinzu: "Der Name Tornschlabbe (Turnschuh) wurde gewählt, weil alle damaligen Bandmitglieder Handball gespielt haben und der Sport die verbindende Gemeinsamkeit war."

Vielseitiges Repertoire

Nach dem Zusammenschluss der musikbegeisterten Männer ließen die Auftritte nicht lange auf sich warten. Die Formation hat sich ein vielseitiges Repertoire geschaffen und absolviert ihre Auftritte routiniert. So beeindruckten die Musiker in Lampertheim, aber auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Sie tourten in Darmstadt, Frankfurt bis an den Bodensee. Mit ihrer musikalischen Vielfalt bereicherten sie schon zahlreiche private Feiern, Bälle, Partys, Vereins-, Firmen- und Straßenfeste. "Seit 2007 sind wir die Haus- und Hofband des NCV und liefern die musikalische Begleitung aller NCV-Prunksitzungen", erklärt Markus Niebler. Damit sei Tornschlabbe die älteste, amtierende Lampertheimer Faschingsband.

Die Besetzung ist: Ralf Müller (Gitarre, Gesang), Johannes Niebler (Keyboard, Gesang), Markus Niebler (Schlagzeug, Gesang), Stefan Weis (Bass, Trompete, Gesang) und Markus Will (Gitarre, Gesang). Johannes ist der Bruder von Markus Niebler und wohnt in Frankfurt. Doch der Band ist er treu geblieben. Zum Proben und zu den Veranstaltungen kommt er nach Lampertheim.