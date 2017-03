Musikschule brilliert mit Hörgenuss

Konzertabend der Musikschule in der Notkirche: Rudi Weinacker (links) und Stefan Hladek an den Gitarren.

Lampertheim. Ganz nach dem Motto "Tach, Herr Bach 2017" stimmte Klavierlehrer Maurizio Viggiani die Besucher am Samstagabend mit dem dritten "Brandenburgischen Konzert" von Johann Sebastian Bach auf einen festlichen Abend ein. Mit der Unterstützung der Rotarier und des Lions-Clubs hatte die Musikschule Lampertheim zum Lehrerkonzert in die Notkirche eingeladen.

"Wir sind stolz darauf, dieses Konzert bereits zum dritten Mal präsentieren zu können" bekräftigte Nikolaus Selzer als Vorsitzender des Trägervereins der Musikschule. Gemeinsam mit Marianne Michels-Junglas begrüßte er die Gäste. Schirmherr Bürgermeister Gottfried Störmer freute sich über die gute Zusammenarbeit und betonte, dass der gesamte Erlös des Abends der Musikschule zugutekomme.

Schulleiter Joachim Sum führte humorvoll durch den Abend. "Da einige hochrangige Schulvertreter im Publikum sind, erfülle ich natürlich auch meinen Bildungsauftrag" versicherte er.

Gäste singen leise mit

Gleich zu Beginn bewies das Gitarrenduo Stefan Hladek und Rudi Weinacker mit dem barocken Schreittanz "Chaconne G-Dur" von Georg Friedrich Händel, wie vielfältig Musik sein kann. Ebenso wie Händel zählte Bach zu den besten Organisten seiner Zeit. Da laut Sum "eine Orgel aber schwer zu transportieren ist", spielte Elena Haug dessen Präludium in g-Moll auf dem Akkordeon.

Bei Sums Gitarrenvortrag "Variaciones sobre Carnaval de Venecia de Paganini" von Francisco Tárrega sangen einige Gäste leise mit, erkannte man doch schnell die Melodie des Volksliedes vom dreieckigen Hut.

Vierhändig zu spielende Klavierstücke gehören zum Standardrepertoire vieler Konzerte. Was Ju-Hee Oh, Maurizo Viggiani und Switlanah Karikh bei Johann Strauss'"Tritsch Tratsch Polka" allerdings mit sechs Händen am Flügel boten, war nicht nur ein Hörgenuss, sondern auch absolut sehenswert. Ganz im Kontrast dazu stand Viggianis gefühlvoller Vortrag der "Fantasie op.28" des russischen Komponisten Alexander Nikolajewitsch Scriabin.

Mal dramatisch, mal fröhlich intonierten Anja Lembacher auf der Klarinette und die Harfenistin Susanne Weinacker drei Sätze aus der "Victorian Kitchen Garden Suite" von Paule Reade. Mindestens ebenso temperamentvoll entführten Haug (Akkordeon), Karikh (Klavier) und Gabi Noe-Müller (Bass) mit einem Medley aus Georges Bizets "Carmen" in die Welt des Flamenco.

Mit eher melancholischen Klängen verzauberten Ju-Hee Oh (Klavier) und Edwin Monninger (Violoncello) die Zuschauer bei Astor Piazollas "Grand Tango". Fast schon jazzig erklang dagegen der mitreißende "Tango pour Claude" von Richard Galliano im Zusammenspiel von Haugs Akkordeon und und Karikhs Klavierbegleitung.

Auch kulinarisch verwöhnt

E-Gitarrenspezialist Daniele Aprile zeigte Freude am Improvisieren. Mit seiner perkussiv, orchestralen Fingertechnik prägte er eine ganz eigene Hommage an Stevie Wonder. In der lautmalerischen Komposition "Oh Pica-pau" seines Kollegen Karsten Opitz war unverkennbar das Klopfen eines Spechtes zu hören. Die Frage, wie sich Bach in der heutigen Zeit angehört hätte, beantwortete ein Quartett um Cathrin Ambach. Mit einem treibenden Flötensolo trugen sie Jethro Tulls "Bourrée" vor, eine Adaption der Bach-Suite in e-Moll.

Bei Sums Aufruf "Make guitar great again" ließen sich seine Lehrerkollegen nicht lange bitten. Zum mexikanischen "Malaguena salerosa" griff selbst der ehemalige Schulleiter Hans-Joachim Riess zur Gitarre. Unter dem begeisterten Applaus der Zuschauer verabschiedeten sich alle Mitwirkenden. In der wunderbar ausgeleuchteten Notkirche kam neben der Kultur auch der Gaumen nicht zu kurz. Zwischen den Konzertblöcken verwöhnten die Serviceclubs und Weinfachmann Karl Hans Geil die Besucher kulinarisch.