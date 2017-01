Zur Berichterstattung im "Südhessen Morgen" vom 14. Januar zum Thema Kulturkneipe "Neckartal" hätte ich mir eine Anmerkung zur Anwohnerbelastung gewünscht. Leider ist es nicht so, dass alle Musikbegeisterten nach der Party nach Hause gehen. Vielmehr findet ein überaus aufdringliches Geschichtenerzählen mit allerlei Getränken an der Alten Viernheimer Straße statt. Die Hinterlassenschaften, damit meine ich dann auch die menschlichen, finden sich anschließend in unserer Einfahrt wieder. Leider hat das Ordnungsamt Lampertheim nur die Empfehlung "Lärmprotokoll" parat . . .

So bleibt nur der Appell an den "Neckartal"-Besucher übrig - eben in der Zeitung.