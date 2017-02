Lampertheim. Eltern, die nach einer beruflichen Pause, in der sie sich um die Erziehung der Kinder oder die Pflege von Angehörigen gekümmert haben, in ihren Beruf zurückkehren oder eine neue Anstellung als Teilzeitkraft suchen möchte, können sich bei der Arbeitsagentur beraten lassen. Denn oft bringt der Wiedereinstieg Fragen mit sich: Welche Kompetenzen habe ich noch? Will oder muss ich mich beruflich neu orientieren? Welche Qualifikationen sind nötig oder möglich? Was liegt mir persönlich am Herzen?

Genau um diese Fragen geht es bei einer etwa zweistündigen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. Februar, von 9 bis 11 Uhr in der Agentur für Arbeit, Gaußstraße 19 (Raum 102), in Lampertheim. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen zum Wiedereinstieg werden auch immer mittwochs von 14 bis 15 Uhr telefonisch unter 06151/30 41 38 beantwortet. zg