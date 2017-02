Anton Schmitt lädt wieder zum philosophischen Gespräch. © Nix

Lampertheim. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Lampertheim findet am Sonntag, 5. März, zum vierten Mal ein philosophisches Gesprächsforum unter dem Titel "Sonntags bei Anton" statt. Dieses wird moderiert und geleitet von dem Philosophen Anton Schmitt, der unter anderem an der Volkshochschule regelmäßig Philosophie-Seminare anbietet. Beginn der Veranstaltung im Sitzungssaal des Alten Rathauses ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für alle Besucher gibt es kostenfrei Kaffee und Kuchen.

Thema der Veranstaltung ist der Tod. Einige Fragen, die in der Runde diskutiert werden könnten, sind beispielsweise: Warum glauben wir sicher zu wissen, dass wir sterben müssen? Der Unterschied von Sterben und Totsein, Nahtod-Erlebnisse, geht es nach dem Tod weiter? Wie ist mit Toten umzugehen? zg