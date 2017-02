Lampertheim. Am Samstag, 11. März, können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an einer Abenteuer-Übernachtung in der Stadtbücherei teilnehmen. Flitze Feuerstein, das Spielmobil der Jugendförderung, wird mit den Kindern durch die Bücherei schleichen. Mit gemeinsamen Abenteuerspielen, Basteln und Toben lernen die Kinder Bücher einmal ganz anders kennen. Geschlafen wird auf Isomatten und Luftmatratzen zwischen den Regalen, wo sich jedes Kind sein eigenes Lager bauen darf.

Beginn ist Samstag, 11. März, 18 Uhr, in der Stadtbücherei. Die Kinder können am folgenden Tag um 10 Uhr abgeholt werden. Die Kosten betragen pro Kind 15 Euro. Anmeldungen sind im Rathaus-Service/Haus am Römer erhältlich.

Anmeldungen und Informationen bei der Jugendförderung unter der Telefonnummer 06206/9 35-3 12 oder via E-Mail unter Jugendfoerderung@Lampertheim.de. zg