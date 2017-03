Nachwuchs geht Klinken putzen

Lampertheim. Hessens Jugend sammelt - so lautet der Slogan der Jugendsammelwoche, die in diesem Jahr wieder vom 27. März bis 10. April stattfindet. Auch Kinder und Jugendliche einiger Lampertheimer Vereine beteiligen sich an der Aktion. Dabei zieht der Vereinsnachwuchs von Haus zu Haus und bittet um Spenden für die Jugendarbeit - im eigenen Verein und bei den übergeordneten Organisationen, dem Kreisjugend- und dem Hessischen Jugendring. Im vergangenen Jahr haben sich in Lampertheim acht Vereine an der Sammelwoche beteiligt, berichtet Dirk Eichenauer von der Vereinsabteilung der Stadtverwaltung. Dabei seien etwa 3000 Euro zusammengekommen. Die Hälfte davon sei bei den Lampertheimer Gruppen verblieben.

"Da kam ganz gut was zusammen und den Kindern hat es Spaß gemacht", erinnert sich Elena Winter, Stammesvorstand bei der Pfadfinderschaft St. Georg. Mit dem Geld konnte ein Zeltlager in Österreich mitfinanziert werden. Auch in diesem Jahr werden die Pfadfinder mit der Sammeldose unterwegs sein. Jeder Euro sei willkommen, ergänzt Vorsitzender Björn Burwitz und berichtet, dass die Spendenbereitschaft doch merklich abgenommen habe. Über die Ursachen wolle er nicht spekulieren, die seien sicher vielfältig: die Konkurrenz durch andere Sammlungen und Spendenaufrufen, die finanzielle Situation der Menschen, der nachlassende Bezug zum heimischen Verein. "Das Geld sitzt nicht mehr so locker", meint Burwitz.

Gabi Metz, Jugendwartin beim Kanu-Club Lampertheim (KCL), kann von wechselhaften Ergebnissen berichten. Im vergangenen Jahr sei es sehr kalt und windig gewesen, da habe es wenig Spaß gemacht. Doch egal wie viel bei rum komme - es sei auf jeden Fall besser als nichts. Deswegen sei es für die Jugendabteilung beim KCL auch gar keine Frage, sich in diesem Jahr wieder zu beteiligen. "Bei uns fließt das Geld direkt in die Jugendkasse und damit können wir Wünsche erfüllen, die sonst offen blieben", sagt sie. Das seien manchmal Geräte sein, die die Kinder fürs Training möchten, Ausflüge oder gemeinsame Unternehmungen. "Das spornt schon an", meint Metz. Beim KCL sind in der Regel zwölf Kinder und Jugendliche unterwegs, die dann statt zu trainieren durch die Straßen ziehen.

Hessische Jugendsammelwoche Die Jugendsammelwoche findet vom 27. März bis 10. April statt. Seit über 60 Jahren ist sie ein Gemeinschaftsprojekt der sammelnden Vereine und Gruppen mit den Stadt- oder Kreisjugendämtern und dem Hessischen Jugendring. 50 Prozent des eingesammelten Geldes bleiben beim jeweiligen Verein. 20 Prozent gehen an das Jugendamt. Im Kreis Bergstraße wird dieses Geld vollständig an den Kreisjugendring weitergereicht. 30 Prozent erhält der Hessische Jugendring. Der Hessische Jugendring finanziert mit dem Geld Jugendarbeit und -bildung sowie die Jugendsammelwoche im folgenden Jahr. Die Stadt hat alle Vereine angeschrieben. Sie stattet auch alle Sammler mit Ausweisen und Sammellisten aus, in denen die Spender und der Betrag eingetragen werden. Für Spenden ab einer Höhe von 10 Euro können Spendenquittungen ausgestellt und zugesandt werden. 2016 kamen im Kreis Bergstraße 65 800 Euro zusammen. Das war das hessenweit beste Ergebnis. swa

Welche Straßen die Vereine abklappern dürfen, legt die Stadt fest. Das Gebiet wird in mehrere Bezirke aufgeteilt, die den Vereinen per Los zugewiesen werden. So wird versucht, das Spendenglück halbwegs gerecht zu verteilen.

Überzeugungsarbeit nötig

Erstmals war im vergangenen Jahr die Jugend des Schützenvereins Hubertus mit von der Partie. Jugendleiter und Trainer Dieter Spannagel erinnert sich, dass das nicht ganz einfach war, weil die Jugendlichen zum Teil auf Menschen mit massiven Vorurteilen gegen Schützenvereine getroffen seien. Da hätten sie mächtig Überzeugungsarbeit leisten und argumentieren müssen, dass sie genauso wertvolle Jugendarbeit leisten wie andere Clubs auch. "Wir sind doch auch Sportler und keine Cowboys", so Spannagel. Davon abgehalten, in diesem Jahr wieder loszuziehen, habe es die Hubertus-Jugend jedenfalls nicht.

Mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und auf die Bedeutung der Jugendarbeit in den Vereinen hinzuweisen, ist neben der Sammlung ein weiteres Ziel der Aktion. Sie ist eine gute Gelegenheit, auf das große ehrenamtliche Engagement in den örtlichen Vereinen sowie auf deren Nöte und Anliegen aufmerksam zu machen. Und manchmal geht es auch darum, für ganz konkrete Projekte Geld zu erhalten.

So ist es in diesem Jahr beim Reit- und Fahrverein. Der war in den vergangenen Jahren nicht dabei, ist aber laut Pressesprecherin Cora Wunder in diesem Jahr wieder mit auf Tour, weil er ein neues Schulpferd finanzieren muss. Wegen Krankheit stand ein Tier kurzfristig nicht mehr für den Reitunterricht zur Verfügung und Ersatz musste her. Der wurde zwar schnell gefunden, doch nun gilt es, diese Anschaffung auch zu finanzieren. Da bietet die Sammelwoche eine günstige Gelegenheit, die Vereinskasse aufzubessern.